Горіли багатоповерхівки, поранено дітей: РФ вдарила по житлових будинках в Одесі

Серед постраждалих від російського удару - немовля.

https://glavred.net/ukraine/goreli-mnogoetazhki-raneny-deti-rf-udarila-po-zhilym-domam-v-odesse-10728356.html Посилання скопійоване

В Одесі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків дронів у житлові будинки / Колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

Коротко:

РФ завдала чергового масованого удару по Одеській області

Цілями атаки стали житлова, логістична та енергетична інфраструктура

Постраждали щонайменше п'ятеро людей, зокрема, троє дітей, включно з немовлям

У ніч на 31 грудня російська окупаційна армія вкотре атакувала житлову, логістичну та енергетичну інфраструктуру Одеської області.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, метою росіян знову була цивільна та енергетична інфраструктура.

відео дня

В одному з населених пунктів області внаслідок атаки спалахнули склади логістичної компанії. Також зафіксовано влучання безпілотника в багатоповерховий житловий будинок без подальшого загоряння та детонації.

За його словами, в Одесі внаслідок падіння уламків і прямих влучань пошкоджено фасади та скління кількох багатоповерхових житлових будинків. В одному з будинків виникли пожежі у квартирах. Вогнем пошкоджено цивільні автомобілі. Є інформація про постраждалих.

На місцях події працюють рятувальники, аварійні бригади та всі відповідні служби. Жителям постраждалих будинків надається допомога.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в Одесі внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки.

"У двох районах міста зафіксовано влучання у багатоповерхівки. В одному з будинків виникло загоряння квартир. Є постраждалі - серед них діти. Їм надається вся допомога. На місцях працюють усі необхідні служби. Проводиться обстеження будинків", - ідеться в повідомленні.

За уточненою інформацією, постраждало четверо людей, із них троє - діти:

немовля;

7 місяців - стан середньої тяжкості;

хлопець, 14 років - стан середній;

дівчинка, 8 років - стан середньої тяжкості;

чоловік, 42 роки - у важкому стані.

Усіх постраждалих доправлено до медичних закладів, їм надають усю необхідну допомогу.

Ракетно-дроновий удар по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 27 грудня в більшості областей України оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних безпілотників. Окупанти запустили і крилаті ракети.

В Україні гриміли вибухи. Основним напрямком атаки був Київ і область.

Під ударами ворога були об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей. У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження.

У Києві та Київській області через ворожі атаки на енергетичні об'єкти залишилися без електропостачання понад 500 тисяч споживачів, а на Чернігівщині - понад 22 тисячі.

Група Нафтогаз повідомила, що росіяни також атакували газову інфраструктуру.

РФ готує удар по центру Києва

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готує ґрунт для завдання ударів по урядових будівлях у Києві.

Глава держави впевнений, що Москва хоче підірвати прогрес між Україною та США, якого було досягнуто під час мирних переговорів.

Зеленський також закликав США відповідним чином реагувати на російські загрози.

"Удар по столиці можливий. Тим паче що ця людина - якщо її взагалі можна назвати людиною - сказала, що вони виберуть "відповідні цілі", тобто вони погрожують", - зазначив глава держави.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред