Удар РФ по Київщині: загинула жінка, під атакою – інфраструктура та будинки

Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Наслідки удару по Київщині / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Росія атакувала шість районів Київщини

Внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження

Під ударом були об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей

У ніч на 27 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Він наголосив, що країна-терорист знову забрала життя мирної людини. Так, у Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження. Зросла й кількість постраждалих.

"У тому ж районі поранений чоловік — його госпіталізували до місцевої лікарні, лікарі надають всю необхідну допомогу. У Вишгородському районі внаслідок пожежі приватного будинку п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес — троє жінок, чоловік та дитина 2017 року народження. Медичну допомогу їм надали на місці", - йдеться у повідомленні.

Голова ОВА підкреслив, що наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Під ударами ворога - об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей.

"Усі профільні служби працюють у посиленому режимі. Триває ліквідація наслідків атаки та допомога постраждалим громадам", - додав Калашник.

В ДСНС додали, що на Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків масованої російської атаки.

"Протягом усієї ночі росіяни наносили удари по промислових та житлових обʼєктах області. Під вогнем опинилися Вишгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони", - наголосили рятувальники.

Відомо, що під час ракетної атаки на Вишгородщині одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку. Її дістали і передали медикам. З постраждалими працюють психологи ДСНС.

Крім того, Telegram-канали показали наслідки влучення в Білій Церкві. Там горять магазини, автомобілі та автосалон Рено.

Пожежа в Білій Церкві - відео:

Новина доповнюється...

