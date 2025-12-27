Удар РФ по Київщині: загинула жінка, під атакою – інфраструктура та будинки

Коротко:
- Росія атакувала шість районів Київщини
- Внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження
- Під ударом були об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей
У ніч на 27 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.
Він наголосив, що країна-терорист знову забрала життя мирної людини. Так, у Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження. Зросла й кількість постраждалих.
"У тому ж районі поранений чоловік — його госпіталізували до місцевої лікарні, лікарі надають всю необхідну допомогу. У Вишгородському районі внаслідок пожежі приватного будинку п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес — троє жінок, чоловік та дитина 2017 року народження. Медичну допомогу їм надали на місці", - йдеться у повідомленні.
Голова ОВА підкреслив, що наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини. Під ударами ворога - об’єкти критичної інфраструктури, підприємства, магазини та житло мирних людей.
"Усі профільні служби працюють у посиленому режимі. Триває ліквідація наслідків атаки та допомога постраждалим громадам", - додав Калашник.
В ДСНС додали, що на Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків масованої російської атаки.
"Протягом усієї ночі росіяни наносили удари по промислових та житлових обʼєктах області. Під вогнем опинилися Вишгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони", - наголосили рятувальники.
Відомо, що під час ракетної атаки на Вишгородщині одна людина опинилася під завалами зруйнованого будинку. Її дістали і передали медикам. З постраждалими працюють психологи ДСНС.
Крім того, Telegram-канали показали наслідки влучення в Білій Церкві. Там горять магазини, автомобілі та автосалон Рено.
Пожежа в Білій Церкві - відео:
Новина доповнюється...
