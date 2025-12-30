Перебої зі світлом та зміна руху потягів: наслідки атаки на Чернігівщину

Коротко:
- Нічний обстріл РФ пошкодив енергооб’єкт у Чернігівському районі
- Через знеструмлення обмежено рух приміських поїздів
- Ремонт почнуть після покращення безпекової ситуації
Цієї ночі у Чернігівському районі внаслідок нічного російського обстрілу зазнав пошкоджень ще один об’єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє "Чернігівобленерго".
Через ураження енергооб’єкта в частині району виникли перебої з електропостачанням. Енергетики зазначають, що розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.
"На жаль, внаслідок (ворожого — ред.) обстрілу вночі пошкоджено ще один важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", — йдеться в повідомленні "Чернігівобленерго".
Тимчасові зміни у русі приміських поїздів
Унаслідок відсутності напруги в електромережі, спричиненої ворожими ударами, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух окремих приміських поїздів у напрямку станції Неплюєве.
Зокрема, протягом доби за зміненими маршрутами курсуватимуть такі поїзди:
- №6542 Конотоп – Терещенська (замість маршруту Конотоп – Неплюєве);
- №6543 Терещенська – Конотоп (замість маршруту Неплюєве – Конотоп).
Пасажирів закликають враховувати ці зміни під час планування поїздок та стежити за оновленнями від перевізника.
Чи готує РФ обстріл на Новий рік – думка експерта
За словами військового експерта, колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, у умовах триваючої війни жоден день не може вважатися спокійним.
Він підкреслив, що Росія здатна обирати будь-яку дату для нових обстрілів, і ніщо не обмежує її дії.
"Тим більше, можливості для нанесення ударів у Росії є. Тому нам не можна втрачати пильність", — зазначив Романенко.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 30 грудня країна-агресор Росія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару постраждали об'єкти інфраструктури та житловий сектор. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Крім того, у ніч на 27 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини.
Нагадаємо, що монітори також заявляли, що російські окупанти готуються до нового масованого ракетного удару по Україні. Він може відбутися вже найближчими днями.
Про джерело: "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.
Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
