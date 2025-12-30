Перебої зі світлом та зміна руху потягів: наслідки атаки на Чернігівщину

Російський нічний обстріл пошкодив важливий енергооб’єкт та спричинив знеструмлення.

Пасажирам рекомендують враховувати зміни в русі поїздів під час планування поїздок / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Нічний обстріл РФ пошкодив енергооб’єкт у Чернігівському районі

Через знеструмлення обмежено рух приміських поїздів

Ремонт почнуть після покращення безпекової ситуації

Цієї ночі у Чернігівському районі внаслідок нічного російського обстрілу зазнав пошкоджень ще один об’єкт енергетичної інфраструктури. Про це повідомляє "Чернігівобленерго".

Через ураження енергооб’єкта в частині району виникли перебої з електропостачанням. Енергетики зазначають, що розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

"На жаль, внаслідок (ворожого — ред.) обстрілу вночі пошкоджено ще один важливий енергооб'єкт у Чернігівському районі. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт", — йдеться в повідомленні "Чернігівобленерго".

Тимчасові зміни у русі приміських поїздів

Унаслідок відсутності напруги в електромережі, спричиненої ворожими ударами, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух окремих приміських поїздів у напрямку станції Неплюєве.

Зокрема, протягом доби за зміненими маршрутами курсуватимуть такі поїзди:

№6542 Конотоп – Терещенська (замість маршруту Конотоп – Неплюєве);

№6543 Терещенська – Конотоп (замість маршруту Неплюєве – Конотоп).

Пасажирів закликають враховувати ці зміни під час планування поїздок та стежити за оновленнями від перевізника.

Чи готує РФ обстріл на Новий рік – думка експерта

За словами військового експерта, колишнього заступника начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, у умовах триваючої війни жоден день не може вважатися спокійним.

Він підкреслив, що Росія здатна обирати будь-яку дату для нових обстрілів, і ніщо не обмежує її дії.

"Тим більше, можливості для нанесення ударів у Росії є. Тому нам не можна втрачати пильність", — зазначив Романенко.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 30 грудня країна-агресор Росія атакувала Запоріжжя. Унаслідок удару постраждали об'єкти інфраструктури та житловий сектор. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Крім того, у ніч на 27 грудня країна-агресор Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Зокрема, наслідки атаки фіксуються у шести районах Київщини.

Нагадаємо, що монітори також заявляли, що російські окупанти готуються до нового масованого ракетного удару по Україні. Він може відбутися вже найближчими днями.

Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

