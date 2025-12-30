Сибіга чітко відповів на "занепокоєння" Моді щодо "атаки" на резиденцію Путіна

Глава українського МЗС навів приклади попередніх неправдивих заяв Росії та попередив про ризики.

Сибіга закликав держави не реагувати на неперевірені заяви Росії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/andrij.sybiha, kremlin.ru

Головне:

Росія заявила про напад на резиденцію, доказів немає

Індія висловила стурбованість нібито атакою на резиденцію Путіна

Україна категорично спростовує будь-яку причетність до інциденту

Індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді висловив "глибоку стурбованість" через повідомлення про "атаку" на резиденцію президента Росії Володимира Путіна. Про це він написав у соцмережі Х.

"Глибоко стурбований повідомленнями про „атаку" на резиденцію президента Російської Федерації", — йдеться у повідомленні Моді.

Моді закликає до дипломатичного врегулювання

За словами прем’єра, дипломатичні зусилля залишаються "найбільш життєздатним шляхом" до припинення бойових дій та встановлення миру.

"Ми закликаємо всі зацікавлені сторони залишатися зосередженими на цьому шляху та уникати будь-яких дій, здатних нашкодити процесу", — зазначив він.

Україна спростовує будь-яку причетність

У відповідь на це у Міністерстві закордонних справ України спростували будь-яку причетність до події. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х заявив:

"Минув майже день, а Росія досі не надала жодних правдоподібних доказів своїх звинувачень на адресу України щодо нібито "нападу" на резиденцію Володимира Путіна. І не надасть — бо такого нападу не було".

Він також висловив здивування стурбованістю з боку Індії, Еміратів та Пакистану щодо інциденту, який, за його словами, не мав місця.

"Особливий подив це викликає, враховуючи, що всі три держави не зробили жодних офіційних заяв, коли справжня російська ракета влучила у справжню будівлю українського уряду 7 вересня 2025 року", — додав Сибіга.

МЗС нагадує про попередні неправдиві заяви Росії

Глава МЗС нагадав про численні неправдиві заяви Росії: "Наприклад, Росія стверджувала, що не нападе на Україну на початку 2022 року. Вони часто звинувачують інших у тому, що самі планують зробити. Їхні слова ніколи не слід сприймати за чисту монету".

Сибіга закликав держави утримуватися від реакцій на неперевірені звинувачення, оскільки це "підіграє російській пропаганді та підриває конструктивний мирний процес, який останнім часом просувається вперед".

Атака на резиденцію Путіна - що відомо

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що нібито Київ у ніч на 29 грудня здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимир Путіна у Новгородській області.

Крім того, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що під час останньої розмови президент США Дональд Трамп нібито висловив солідарність із Володимиром Путіним через удари ЗСУ по російських об’єктах.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський спростував поширювану Москвою провокаційну інформацію. За його словами, таким чином Росія готує ґрунт для нанесення ударів по урядових будівлях у Києві.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

