"Можливо, нападу не було": Трамп про істерику РФ через "атаку будинку Путіна"

Дональд Трамп заявив про те, що він з'ясує обставини щодо "атаки" резиденції Володимира Путіна.

Дональд Трамп оцінив скарги Володимира Путіна щодо "атаки" на його резиденцію / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Головне:

Трамп оцінив інформацію про нібито атаку України на резиденцію Путіна

Президент США не виключає, що спроби удару по резиденції Путіна можливо не було

Президент США Дональд Трамп заявив, що раніше вперше почув про нібито атаку України на резиденцію диктатора РФ Володимира Путіна.

При цьому американський лідер також заявив про те, що він "з'ясує обставини". Про це він заявив журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

"Я насправді щойно про це почув, але нічого про це не знаю. Це було б дуже погано", - заявив він журналістам.

Пізніше він сказав, що Путін поінформував його про нібито атаку під час телефонної розмови в понеділок.

"Путін розповів мені про це рано вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, я зупинив "Томагавки". Одна справа бути агресивним, а інша - нападати на його будинок. Зараз не час для таких дій", - сказав Трамп.

Додамо, що трохи згодом президент США погодився з думкою про те, що, можливо, спроби удару по резиденції Путіна не було.

"Можливо, нападу і не було. Але президент Путін сьогодні вранці сказав мені, що був", - додав Трамп.

Нові погрози РФ: що відомо

Раніше міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що Київ у ніч на 29 грудня нібито здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

"Об'єкти і час удару у відповідь РФ після атаки на держрезиденцію Путіна визначено", - додав Лавров.

Він також сказав, що переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням "остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".

Раніше Зеленський відповів на нахабні погрози Москви. Росіяни вигадали очевидну фейкову історію для продовження ударів по Україні та по Києву, переконаний президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін поскаржився США на атаку українських дронів. Путін розповів Трампу про ймовірну атаку безпілотників на резиденцію.

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що нібито Київ у ніч на 29 грудня здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

