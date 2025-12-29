"Можливо, нападу не було": Трамп про істерику РФ через "атаку будинку Путіна"

Головне:
- Трамп оцінив інформацію про нібито атаку України на резиденцію Путіна
- Президент США не виключає, що спроби удару по резиденції Путіна можливо не було
Президент США Дональд Трамп заявив, що раніше вперше почув про нібито атаку України на резиденцію диктатора РФ Володимира Путіна.
При цьому американський лідер також заявив про те, що він "з'ясує обставини". Про це він заявив журналістам під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.
"Я насправді щойно про це почув, але нічого про це не знаю. Це було б дуже погано", - заявив він журналістам.
Пізніше він сказав, що Путін поінформував його про нібито атаку під час телефонної розмови в понеділок.
"Путін розповів мені про це рано вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, я зупинив "Томагавки". Одна справа бути агресивним, а інша - нападати на його будинок. Зараз не час для таких дій", - сказав Трамп.
Дивіться відео - Трамп про "атаку" на резиденцію Путіна
Додамо, що трохи згодом президент США погодився з думкою про те, що, можливо, спроби удару по резиденції Путіна не було.
"Можливо, нападу і не було. Але президент Путін сьогодні вранці сказав мені, що був", - додав Трамп.
Дивіться відео - Трамп не виключає, що Україна не завдавала удару:
Нові погрози РФ: що відомо
Раніше міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що Київ у ніч на 29 грудня нібито здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.
"Об'єкти і час удару у відповідь РФ після атаки на держрезиденцію Путіна визначено", - додав Лавров.
Він також сказав, що переговорна позиція РФ буде переглянута з урахуванням "остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму".
Раніше Зеленський відповів на нахабні погрози Москви. Росіяни вигадали очевидну фейкову історію для продовження ударів по Україні та по Києву, переконаний президент.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін поскаржився США на атаку українських дронів. Путін розповів Трампу про ймовірну атаку безпілотників на резиденцію.
Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що нібито Київ у ніч на 29 грудня здійснив атаку безпілотниками на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.
Читайте також:
- Уламки дрона впали між багатоповерхівками: що відомо про атаку РФ на Київщину
- У регіоні відбуваються дуже дивні речі: експерт назвав наступальну ціль РФ для атаки
- Окупанти відводять сили з одного напрямку: у ДПСУ сказали, де стихають атаки
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред