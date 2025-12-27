Рус
Без світла 520 тисяч родин, уражено об'єкти "Нафтогазу": нові деталі атаки РФ

Руслана Заклінська
27 грудня 2025, 17:42
Під ворожий удар потрапили газова та енергетична інфраструктура.
Без світла 520 тисяч родин, уражено об'єкти 'Нафтогазу': нові деталі атаки РФ
Наслідки атаки по Київщині / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • Понад 500 тисяч споживачів у Києві та області залшаються без світла
  • На Чернігівщині світла немає у понад 22 тисяч
  • РФ атакувала ТЕЦ та підприємства з видобутку газу

У Києві та Київській області через ворожі атаки на енергетичні об’єкти залишаються без електропостачання понад 500 тисяч споживачів, а на Чернігівщині - понад 22 тисячі. Про це повідомило Міністерство енергетики.

Виконуючий обов'язки міністра енергетики Артем Некрасов розповів, що ворог цілив по об'єктах генерації, передачі та розподілу електроенергії. Атаки почалися вночі та тривали протягом дня.

Через пошкодження електрооб’єктів у Києві та Київській області запроваджено аварійні відключення, а у більшості регіонів України діють погодинні графіки вимкнень та обмеження потужності для промисловості і бізнесу.

За його словами, б'єднана енергосистема України залишається цілісною і продовжує працювати паралельно з енергосистемою континентальної Європи. Для балансування споживання застосовується імпорт електроенергії та спеціальні заходи з обмеження навантажень.

"Ліквідація наслідків, відновлення електро та теплопостачання ремонтними бригадами вже почались. Енергетики роблять усе можливе, аби якомога швидше повернути світло та тепло в оселі українців. На жаль, відновлювальним роботам заважають постійні повітряні тривоги", - зазначив Некрасов.

У ДТЕК підтвердили, що після масованої атаки у Києві близько 500 тисяч родин залишаються без світла. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки обстрілів.

"В першу чергу намагаємось заживити транспортну та водоканальну інфраструктуру", - розповіли у ДТЕК.

  Удар РФ по Київщині 27 грудня
    Удар РФ по Київщині 27 грудня фото: ДСНС
  Удар РФ по Київщині 27 грудня
    Удар РФ по Київщині 27 грудня фото: ДСНС
  Удар РФ по Київщині 27 грудня
    Удар РФ по Київщині 27 грудня фото: ДСНС
  Удар РФ по Київщині 27 грудня
    Удар РФ по Київщині 27 грудня фото: ДСНС
Удари по об'єктах Нафтогазу

Група "Нафтогаз" повідомила, що росіяни також атакували газову інфраструктуру.

"Безсонна ніч і складний день. Росія знову б'є по газу і теплу, спеціально під морози. Маємо влучання у ТЕЦ Групи "Нафтогаз" та підприємства, що займаються видобутком газу. Аварійні бригади вже працюють", - йдеться у повідомленні компанії.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький пояснив, що окупанти намагаються використати мороз та пікове навантаження, щоб вивести систему з ладу, синхронізуючи атаки з похолоданням.

"Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки та відновленням об'єктів. Група "Нафтогаз" діє відповідно до затверджених протоколів безпеки. Пріоритет - безпека людей і стабільність роботи газової системи", - заявили у відомстві.

  Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025
    Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025
    Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025
    Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025 Фото: ДСНС
  Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025
    Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025 фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025
    Наслідки атаки на Київ 27 грудня 2025 фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Яка мета російських ударів - думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов зазначив, що метою масованими атаками окупанти намагаються завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі.

"З урахуванням їхньої витрати і з урахуванням їхнього виробництва, то фактично вони тримають десь 900-1000 ракет - стабільну кількість боєзапасу для різних типів ракетних комплексів", - розповів Жданов у коментарі ТСН.

Атака РФ по Києву в ніч на 27 грудня - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 27 грудня Росія здійснила масштабну атаку на Київ і Київську область дронами та ракетами. У небі зафіксували близько 60 БпЛА, вибухи прогриміли у кількох районах столиці та передмістя.

Також внаслідок масованої ракетно-дронової атаки в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії. У Києві, зокрема на лівому березі, погодинні графіки не діють.

Крім цього, внаслідок атак загинула одна людина, 28 поранені, 13 госпіталізовані. У Шевченківському районі пошкоджено житловий будинок (руйнування 4-5 поверхів). Через удари без тепла залишились 4 тисячі будинків, понижений тиск води на обох берегах столиці.

Про джерело: Міністерство енергетики України

Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання.

Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва Київська область новини України ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну
Гороскоп на завтра 28 грудня: Дівам - зміни, Скорпіонам - хороші новини

Гороскоп на завтра 28 грудня: Дівам - зміни, Скорпіонам - хороші новини

"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

"Найвищий відсоток": економіст назвав найкращу валюту для заощаджень у 2026 році

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипедиста за 19 секунд

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці велосипедиста за 19 секунд

Зеленський зробив заяву про вибори в Україні та попередив про наміри Росії

Зеленський зробив заяву про вибори в Україні та попередив про наміри Росії

Скільки варити куряче філе: розкрито головний секрет приготування мʼяса

Скільки варити куряче філе: розкрито головний секрет приготування мʼяса

