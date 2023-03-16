"Це не справа України": Данілов розповів, чи допоможуть ЗСУ вигнати окупантів з Молдови та Грузії

Звільненням повинні займатися молдавани і грузини, якщо вони вважають, що ця територія належить їм, вважає секретар РНБО.

Олексій Данілов вважає, що "не справа України - звільняти території Молдови та Грузії від російських сил" / скріншот

Грузія та Молдова повинні позбавлятися від впливу Кремля і присутності російських окупаційних військ на своїх територіях без участі України. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю Радіо Свобода.

Він назвав "дивною" позицію президента Грузії Саломе Зурабішвілі, яка нещодавно заявила, що в майбутній мирній угоді про закінчення війни РФ проти України повинен бути пункт про те, що Кремль відмовляється від окупації грузинських територій.

"Цим повинні займатися грузини. Цим повинні займатися молдавани. Якщо вони вважають, що ця територія безпосередньо належить їм", – сказав Данілов.

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За словами секретаря РНБО, не буде належного розвитку в країнах, де РФ має свій вплив і присутність.

"Приклад - Молдова, окупована Російською Федерацією довгий проміжок часу. Ми не бачимо, що ця територія матиме перспективу розвитку, доки вона не стане вільною від російського окупанта. Приклад Грузії. У 2008 році, коли ці терористи зайшли і на територію Грузії, окупували частину Грузії – та сама ситуація. Територія абсолютно зруйнована, вона не розвивається і не матиме перспектив розвитку, тому що в такі території, де не визначено територіальне питання, ніхто гроші вкладати не буде", – вважає Данілов.

Як відомо, в 2008 році після війни з Грузією Росія розмістила на території грузинських регіонів Південна Осетія та Абхазія свої війська і визнала незалежність цих утворень. У 1990-х обидві території проголосили незалежність, яку Грузія не визнала.

Що стосується Молдови, то Росія вже понад 20 років тримає в Придністров'ї своїх військових. Цей сепаратистський регіон фактично не підконтрольний Кишиневу з 1992 року.

Відносини України та Грузії на фоні війни з Росією

25 лютого 2022 року влада Грузії відмовилася від підтримки санкцій проти Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням країни-агресора на територію України. Грузинський прем'єр Іраклі Гарібашвілі сказав, що обмеження, мовляв, можуть "негативно вплинути на економіку Грузії".

Глава правлячої парламентської фракції Грузії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе 6 грудня сказав, що Україна просила у Грузії зброю та боєприпаси, але грузинська держава відмовила. Він звинуватив Київ у тому, що українська держава, мовляв, хоче, щоб Тбілісі став "стороною конфлікту" війні Росії проти України.

Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов зазначив, що Київ також просив Тбілісі передати зенітні ракетні комплекси Бук, які віддавалися Грузії, коли була війна в 2008 році. Але Тбілісі відмовив і в цьому проханні.

У лютому президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що мирний договір щодо завершення війни в Україні повинен включати і грузинські питання. Окупант Росія повинна піти з усіх територій, які вона окупувала.

"Росія повинна зрозуміти, де її кордони. Грузинські питання повинні бути на столі переговорів, тому що ніхто не повинен думати, що ця війна може бути вирішена без відступу Росії з усіх окупованих територій в регіоні", - вважає Зурабішвілі.

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