Україна просила Грузію повернути передані в 2008 році Буки, але в Тбілісі відмовили

Україна не використовує тему зброї в політичних суперечках з Грузією і жодним чином не намагається втягнути Тбілісі у війну з Росією, зазначив Андрій Касьянов.

Україна просила у Грузії свої ж Буки і ПТРК Jevelin, але в Тбілісі відмовили - дипломат / Колаж ua.depositphotos.com, УНІАН

Офіційний Київ після повномасштабного нападу Росії просив у Грузія передати зенітні ракетні комплекси Бук, які були віддані Тбілісі в 2008 році, коли була російсько-грузинська війна. Також Україна просила і ПТРК Javelin. Однак Тбілісі відмовився надавати будь-яку військову допомогу українській державі. При цьому Україна не намагається жодним чином якось використати ситуацію або втягнути Грузію у війну з Москвою. Про це заявив тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов.

У своїй статті на Європейське правді він розповів про те, що Україна після 24 лютого зверталася до всіх своїх країн-партнерів для отримання життєво необхідної зброї. В тому числі, і до Грузії.

"Українська сторона послідовна у своїх запитах до всіх міжнародних партнерів, у тому числі Грузії, про надання озброєння, військової техніки та боєприпасів, а також відверто заявляла про життєву необхідність у озброєнні на самому початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну", - сказав Касьянов.

Наприклад, зазначив він, Київ просив Тбілісі передати самохідні зенітні ракетні комплекси Бук, які були віддані Грузії під час російсько-грузинської війни в 2008 році.

Крім того, Україна запитувала у Грузії і ПТРК Javelin, які передали Тбілісі США. Причому американці не тільки дали згоду на їх передачу, а й готові були навіть замінити їх більш модернізованими комплексами.

Втім, Грузія відмовила надавати Україні будь-яку військову допомогу.

Касьянов зауважив, що відмова Тбілісі надавати Києву військову допомогу не використовується Україною в якості аргументу в політичних суперечках з країною або для спроби втягнути її у війну з агресором РФ.

"Незважаючи на те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках і відкидає будь-які звинувачення в спробах втягнути Грузію у війну з РФ", - підкреслив Андрій Касьянов.

Нагадаємо, 25 лютого 2022 року влада Грузії заявила, що вона відмовляється від підтримки санкцій Заходу проти Росії за напад на Україну. Глава уряду Грузії Іраклі Гарібашвілі тоді сказав, що такі обмеження можуть негативно вплинути на грузинську економіку.

Наприкінці грудня минулого року прем'єр Грузії Гарібашвілі сказав, що Тбілісі робить все для підтримки України, назвав "неприємними" заяви Києва на адресу Грузії і виключив надання українській державі військової допомоги.

Керівник правлячої парламентської фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе 6 грудня заявив, що Україна просила у Грузії зброю і боєприпаси, проте в Тбілісі відмовили. Він звинуватив Київ у тому, що українська держава нібито хоче, щоб Грузія стала "стороною конфлікту" у війні Росії проти України.

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