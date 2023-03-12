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"Брудні невдахи": прем'єр Грузії жорстко наїхав на Зеленського через підтримку протестів у Тбілісі

12 березня 2023, 22:18
Прем'єрміністр Грузії звинуватив Україну у "втручанні у внутрішні справи країни".
Володимир Зеленський, протести в Грузії, Іраклі Гарібашвілі
Прем'єр Грузії жорстко наїхав на Зеленського через протести / колаж фото Офіс президента, Вікіпедія, скріншот з відео

У Грузії тисячі громадян вийшли на протести через політику грузинського уряду. Тепер демонстранти вимагають відставки уряду. Прем'єрміністр Грузії Іраклі Гарібашвілі розлютився через те, що Володимир Зеленський підтримав протестувальників. Про це повідомляє Imedi.

Він звинуватив президента в тому, що Україна нібито "влазить у внутрішні справи Грузії". Розлючений Гарібашвілі не стримався і обізвав українців, які підтримують демонстрантів у Грузії, "брудними невдахами",

"Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, в Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням (у внутрішні справи Грузії - Главред)", - сказав Гарібашвілі.

відео дня

Масові протести в Грузії через "російський закон"

У вівторок, 7 березня, у Грузії спалахнули масові протести на тлі підтримки парламентом скандального законопроекту про"іноагентів".

Представник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу у Вашингтоні заявив, що США можуть накласти санкції на відповідальних за придушення протестів у Грузії.

"Ми уважно стежимо за подіями останніх годин в Грузії. Ми бачимо повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів був застосований сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів. У нас є ряд інструментів, які дозволяють притягнути до відповідальності будь - кого в будь-якій країні за втручання в реалізацію того, що є універсальним правом людини", - сказав він.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала масові протести у Тбілісі проти законопроекту про"іноагентів". Вона запевнила, що накладе вето на ініціативу.

"Цей закон нікому не потрібен, тому що він написаний під диктовку Москви. Я накладу на нього вето. Мене не цікавить його розгляд... Мене цікавить тільки майбутнє Грузії, Конституція, гарантом якої я є. У ній написано, що всі держінститути і перш за все я, але також уряд, влада зобов'язані зробити все, щоб Грузія опинилася в Європі", - сказала Зурабішвілі.

Пізніше демонстранти заявили, що вони хочуть відставки уряду і зміни влади в Грузії.

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