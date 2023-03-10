У Грузії парламент "вбив" законопроєкт про "іноагентів", який спричинив масові протести

Депутати винесли скандальний проєкт закону на голосування у другому читанні, під час якого не підтримали його.

Парламент Грузії "вбив" скандальний законопроєкт про "іноагентів"/ "Супутник. Грузія", Вікіпедія

Парламент Грузії у п’ятницю, 10 березня, відхилив у другому читанні законопроєкт про "іноагентів", який спричинив масові протести.

Грузинські депутати зібралися на засідання і винесли на голосування у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу". 35 депутатів проголосували проти нього, і лише один – за. Загалом на сесії були присутні 112 депутатів. Про це повідомляє грузинський "Перший канал".

Ця процедура означає, що законопроєкт буде знятий з розгляду.

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Засідання провели, незважаючи на те, що парламент повинен був не працювати упродовж тижня через пошкодження внаслідок протестів. Законопроєкт винесли на голосування у другому читанні без обговорення.

Тим часом учасники мітингу, які були присутні біля будівлі грузинського парламенту, зустріли цю новину оплесками.

Протести в Грузії через законопроєкт про "іноагентів"

Нагадаємо, 7 березня у Грузії спалахнули масові протести через прийняття парламентом у першому читанні скандального законопроєкту про "іноагентів".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі підтримала масові протести в Тбілісі проти законопроекту про "іноагентів". Вона запевнила, що накладе вето на ініціативу.

Протести тривали кілька днів, демонстрантів намагалися розігнати насильницьким шляхом. Після цього влада заявила, що "відкликає" скандальний законопроєкт.

Проте експерти почали наполягати, що згідно з процедурою неможливо просто "відхилити" проєкт закону, який був прийнятий у першому читанні – можливе лише відхилення час голосування у другому читанні. Після цього у партії влади пообіцяли, що проведуть відповідну процедуру в парламенті.

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