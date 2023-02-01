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Грузія закликала після перемоги України повернути їй Абхазію та Південну Осетію: Данілов відповів

1 лютого 2023, 20:53
Країна-агресор Росія вже практично програла розв'язану Володимиром Путіним війну проти України, вважає президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.
Грузія закликала після перемоги України повернути їй Абхазію та Південну Осетію: Данілов відповів
Данілов розкритикував владу Грузії та закликав Тбілісі відпустити Саакашвілі / Коллаж Twitter.com/Zourabichvili_S/header_photo, УНИАН

Майбутня мирна угода за підсумками завершення війни Росії проти України має включати припинення окупації Москвою грузинських територій - Абхазії та Південної Осетії. Поразка держави-агресора швидко наближається, заявила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.У відповідь секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував грузинську владу за небажання працювати разом з Україною та закликав відпустити українського громадянина Михайла Саакашвілі.

Як повідомляє Bloomberg, вона розповіла про те, що мирний договір щодо завершення війни в Україні повинен включати і грузинські питання. Окупант Росія повинна піти з усіх територій, які вона окупувала.

"Росія повинна зрозуміти, де її кордони. Грузинські питання повинні бути на столі перемовин, тому що ніхто не повинен думати, що ця війна може бути вирішена без відступу Росії з усіх окупованих територій в регіоні", - вважає Зурабішвілі.

За її словами, повернення Грузії і Абхазії, які Росія окупувала і визнала їх так звану "незалежність" в 2008 році, залежить від того, коли Путін програє війну. І це, вважає грузинський президент, швидко наближається.

"Росія вже практично програла битви, якщо не повністю війну", - підкреслила Саломе Зурабішвілі.

Реакція України

Секретар ради з питань національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом розкритикував ініціативу Грузії. Він дорікнув Тбілісі у відмові працювати разом із Києвом після повномасштабного нападу Росії на Україну.

"Сьогодні я почув заяву президента Грузії, яка вважає, що ми підписуватимемо з Росією якісь мирні угоди. Щось там намріяла собі, що ми повинні включити туди ту частину Грузії, яку окупувала РФ у 2008 році. Але, коли я, виступаючи в березні, казав братам-грузинам, що давайте допомагайте і разом працюватимемо, то Грузія в особі цих же осіб відмовчалася, ще й зробила зауваження, що я лізу у їхні справи", - сказав Данілов.

До того ж він нагадав, що Грузія утримує у в'язниці громадянина України Михайла Саакашвілі і має не знущатися з нього і відпустити його на волю.

"А тепер хоче причепитися до нашої перемоги і вважає, що так потрібно. Може так і потрібно, але треба по-людськи ставитися до наших громадян. Хочу нагадати, що громадянин нашої країни Саакашвілі перебуває у в'язниці, і мали б хоч якусь повагу не знущатися, а відпустити нашого громадянина до Києва… Я не знаю, в якому світі вони живуть. З одного боку вони хочуть нашою кров'ю повернути собі землю, а з іншого боку вони знущаються з наших громадян. Це неприпустимо просто", - підкреслив чиновник.

Війна Росії проти Грузії 2008

У серпні 2008 року окупант Росія відправила свої війська до Південної Осетії. Після п'ятиденної війни регіон відторгнули від Грузії, а Москва проголосила там нібито "республіку". Під час війни загинуло близько 850 людей. Приблизно 120 тисяч людей змушені були залишити свої будинки і стати біженцями.

Агресор Росія визнала, мовляв, "незалежність" Абхазії (яка також є територією Грузії, там конфлікт з 1990-х років, - Ред.) і Південної Осетії і тримає їх під своєю військовою окупацією. Жодного "суверенітету" анклавів цивілізований світ не визнає.

Відносини України і Грузії на тлі війни з Росією

25 лютого 2022 року влада Грузії відмовилася від підтримки санкцій західного світу проти Росії у зв'язку з повномасштабним вторгненням країни-агресора на територію України. Грузинський прем'єр Іраклі Гарібашвілі сказав, що обмеження, мовляв, можуть "негативно вплинути на економіку Грузії".

Глава правлячої парламентської фракції Грузії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе 6 грудня сказав, що Україна просила у Грузії зброю і боєприпаси, але грузинська держава відмовила. Він звинуватив Київ у тому, що українська держава, мовляв, хоче, щоб Тбілісі став "стороною конфлікту" війні Росії проти України.

Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов зазначив, що Київ також просив Тбілісі передати зенітні ракетні комплекси Бук, які віддавалися Грузії, коли була війна в 2008 році. Але Тбілісі відмовив і в цьому проханні.

Загроза нового наступу Росії на Україну:

Південна Осетия Абхазія Саломе Зурабішвілі новини Грузії війна Росії та України
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