"Ми не можемо": Грузія навідріз відмовилася надавати Україні військову допомогу

Україна просила у Грузії поставити зброю і боєприпаси, проте там відмовилися надавати військову допомогу. У Грузії вважають, що Київ нібито хоче, щоб Грузія виступила у війні "в якості сторони". Про це заявив глава парламентської фракції "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе, повідомляє Грузія Online.
Він зазначив, що Грузія не хоче "ставати стороною в окупаційній війні Росії", але буде підтримувати мир.
"Коли представник країни говорить, що Грузія повинна поставляти в Україну озброєння і військову техніку, очевидно, що у них об'єктивно немає особливих очікувань щодо поставок спеціального озброєння або військової техніки з Грузії. Посил, який озвучила ця людина, полягає в тому, що Грузія повинна бути записана як сторона у військовому збройному конфлікті", - сказав Мдінарадзе.
Він пообіцяв, що Грузія буде надавати "беззастережну політичну і гуманітарну допомогу".
Військова допомога Україні
Нещодавно очільники МЗС країн-членів НАТО заявили, що Альянс продовжить посилювати політичну і практичну підтримку Україні, яка продовжує захищати свій суверенітет і територіальну цілісність від російської агресії. Міністри запевнили, що підтримка буде продовжуватися стільки, скільки це необхідно.
Також генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що остаточне рішення щодо передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot ще не прийнято, однак у Північноатлантичному Альянсі тривають дискусії з цього приводу.
Також Столтенберг казав, що Альянс має намір допомагати Україні захищатися від російської агресії "стільки, скільки це буде потрібно", і допоможе нашій країні пережити цю зиму. Як зазначив Столтенберг, в Україну доставлять паливо, генератори, медикаменти, зимове спорядження і пристрої для придушення дронів.
Інші новини:
- Росія вдарила ракетами по об'єктах енергосистеми - Укренерго
- Знищені будинки і жертви: на Запоріжжі російська ракета поранила маленьку дитину - Тимошенко
- "Прильоти" були в 3 областях: Українська енергосистема вистояла під час атаки РФ - Шмигаль