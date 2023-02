Елтон Джон перевів на допомогу Україні велику суму і згадав свій легендарний концерт у Києві

Благодійний фонд британського рок-музиканта Елтона Джона Elton John AIDS Foundation направив Україні 125 тисяч доларів (близько 5 млн гривень).

Елтон Джон / колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Благодійний фонд Elton John AIDS Foundation, яким керує легендарний англійський співак і піаніст Елтона Джона направив на допомогу українцям 125 тисяч доларів США (близько 5 млн гривень за нинішнім курсом). Про це сам музикант написав у своєму Instagram.

Елтон Джон повідомляє, що на ці гроші будуть закуплені 10 біохімічних аналізаторів крові. Артист дуже стурбований тим, що повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну дуже сповільнило боротьбу з ВІЛ та СНІДом.

Музикант також згадав свій концерт в центрі Києва в 2007 році, де він пообіцяв допомогти українцям боротися з цими жахливими хворобами.

"В один прекрасний весняний вечір 2007 року, дивлячись на 300-тисячний натовп, я пообіцяв народу України, що зроблю все, що в моїх силах, щоб допомогти подолати кризу СНІДу. Через рік після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, я з болем у серці спостерігаю, як руйнування продовжують забирати життя. Крім величезних людських жертв і руйнувань, під загрозою опинилися вражаючі успіхи України в подоланні епідемії ВІЛ-інфекції", – написав Елтон Джон.

Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

