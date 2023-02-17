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Зеленський - герой нашого часу: голлівудська діва Енн Хетеуей підтримала Україну

17 лютого 2023, 14:32
Голлівудська діва Енн Хетеуей захопилася Володимиром Зеленським після його промови на Берлінале і назвала його "героєм нашого часу".
Зеленський, Хетуей
Голлівудська діва Енн Хетеуей підтримала Україну та президента Зеленського / колаж фото ua.depositphotos.com

Відома американська актриса ("Щоденники принцеси"," любов та інші ліки") Енн Хетеуей публічно захопилася президентом України Володимиром Зеленським - після того, як він виступив на кінофестивалі в Берліні (Берлінале-2023). Про це повідомляє агентство Associated Press.

"Я просто хочу висловити свою подяку кінофестивалю за включення в програму героя нашого часу [Володимиру Зеленському ‒ Главред]. І за можливість посилити посил України, який є загальним прагненням до миру", - сказала актриса.

Хетеуей підкреслила, Берлінале - ще один доказ того, що до миру прагне вся планета (тобто до миру і об'єднання).

відео дня

Президент України напередодні завдяки відеозв'язку виступив на відкритті 73-го Берлінського кінофестивалю. Зокрема, український лідер заявив, що культура і Кіно можуть бути поза політикою, тільки якщо це не політика агресії.

Як було видно з трансляції, серед зірок в залі був режисер Стівен Спілберг, музикант Боно з групи U2, а також китайська суперзірка Фань Бінбін. І вони разом з Хетуей ледве стримували сльози, коли говорив президент України.

Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі-Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

Інші новини:

Володимир Зеленський Енн Хетеуей Берлінале
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