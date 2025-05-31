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Перекидання військ на Сумщину зірвано: БпЛА атакували пункти дислокації армії РФ

Даяна Швець
31 травня 2025, 09:58
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Внаслідок ударів виникли пожежі в готелі, житлових будинках, автомобілях у Рильську, а також двох будівлях і гаражі в Артаково.
​ Безпілотники знову над Курською областю
​ Безпілотники знову над Курською областю / Колаж: Главред, фото: скрін, фото з тг-канала губернатор Курської області Олександр Хінштейн.

Коротко:

  • БпЛА завдали ударів по містах Рильськ та Льгов, а також селищу Артаково Курської області РФ
  • Влучено в пункт дислокації військових РФ, які могли готуватися до перекидання на Сумський напрямок

У ніч на 31 травня на території Курської області Росії пролунали вибухи, зокрема в місті Рильськ, яке зазнало ударів безпілотників. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

За попередніми повідомленнями, атакований об’єкт міг бути місцем дислокації російських військових, які, ймовірно, готувалися до перекидання у бік Сумської області України.

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Також є інформація, що внаслідок обстрілу в Рильську почалися пожежі — зокрема в готелі, в одному з житлових приміщень, а також у приватному автомобілі. Місцеве видання "Пепел" підтвердило факт удару по місцю, де нібито перебували військовослужбовці РФ.

Атака на РФ
Атака на РФ / фото: тг-канал Главред

Крім того, надходила інформація про схожий інцидент у місті Льгов: там дрони також вразили об’єкт, після чого спалахнула пожежа. В селищі Артаково, що у Льговському районі, зафіксовано займання двох будівель та гаража внаслідок атаки безпілотників.

За останніми даними, кількість постраждалих внаслідок нічних атак на Льговський та Рильський райони Курської області збільшилася до 14 осіб.

"На жаль, у Льговському районі внаслідок нічної атаки постраждали ще двоє дітей. У них діагностовано мінно-вибухові травми, стан середнього ступеня тяжкості. Зараз діти перебувають під наглядом медиків", — повідомив у своєму зверненні губернатор Курської області Олександр Хінштейн.

Також він уточнив, що в місті Рильськ шестеро людей перебувають у стані середньої тяжкості, серед них двоє неповнолітніх. Один чоловік отримав важкі поранення. Двоє мешканців будинку отримали легкі поранення, їм надали медичну допомогу на місці події.

Вибухи в Росії - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 29 травня роботу московського аеропорту Внуково було призупинено. Через фіксацію безпілотників працювали сили ППО, а в Підмосков'ї (РФ) були чутні звуки вибухів.

28 травня російську столицю Москву атакували безпілотники. За словами мера міста Сергія Собяніна, одним з об'єктів удару став завод "Кронштадт", що спеціалізується на розробці дронів і розташований у підмосковному місті Дубна. Також дрони атакували технопарк "Елма" у Зеленограді.

Також 29 травня у Петербурзі горів важливий для РФ завод. Завод Авангард виробляє мікросхеми і є великим науково-виробничим підприємством.

Більше важливих новин:

Удари по Росії

Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.

Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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