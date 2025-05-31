РФ почала програвати війну, стратегічна ситуація гірша, ніж у 2022-му – Foreign Policy

Країна-агресорка Росія стикається з двома серйозними військовими дилемами.

https://glavred.net/war/rf-nachala-proigryvat-voynu-strategicheskaya-situaciya-huzhe-chem-v-2022-m-foreign-policy-10669376.html Посилання скопійоване

РФ стикається з двома серйозними військовими дилемами/ колаж: Главред, фото: ОК "Захід", скрін з відео

Основні тези Кіммейджа:

РФ стикається з двома серйозними військовими дилемами

Перша дилема – неможливість просування, друга – сильний дух українських захисників

Російська армія опинилася у складній ситуації через дві причини – неможливість просування і сильний дух українських захисників.

Таку думку висловив директор Інституту Кеннана при Центрі Вільсона у Вашингтоні Майкл Кіммейдж в статті для Foreign Policy. За його словами, країна-агресорка Росія стикається з двома серйозними військовими дилемами.

відео дня

Перша дилема – це власна нездатність просуватися вперед. Хоч технічно РФ і отримує певний імпульс, захоплюючи великі площі території України, такий прогрес фактично ні до чого не веде.

Кіммейдж нагадав, що РФ упродовж кількох місяців намагається, але не може захопити місто Покровськ, і при цьому країна-агресорка зазнає великих втрат. Якщо темпи втрат Росії збережуться, то до кінця 2025 року вони перевищать мільйон, а стратегічна ситуація не покращиться порівняно з 2022 роком.

У російського диктатора Володимира Путіна немає простого шляху змінити курс, який веде до безвихідного глухого кута. Експерт зазначив, що території України, які росіянам вдалося захопити, переважно є зонами бойових дій і не приносять Росії матеріальної вигоди.

Друга дилема Росії, за словами Кіммейджа – це Україна. Він зазначив, що коли у 2022 році РФ не змогла завдати вирішального удару і розділити Україну, російський диктатор мав вибір: обмежити війну чи вести війну проти цивільного населення України. Путін обрав друге, щоб не виглядати слабким та змусити українців здатися. Але таке рішення обернулося проти глави Кремля, адже жорстокість окупації і численні напади на цивільних лише зміцнили дух українців.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, воєнкори РФ заявили про рух окупантів на Харків – в ЦПД вийшли із заявою. У відомстві повідомили, наскільки озвучена росіянами інформація відповідає дійсності.

Нагадаємо, у Forbes повідомили про неочікуваний хід під Часів Яром – стало відомо, що задумала Росія, кинувши в бій "парадних" солдатів. Російські війська активізують наступ на Часів Яр, перекидаючи незвичні підрозділи на фронт.

Також раніше повідомлялося, що РФ штурмує на Сумщині з новою тактикою, у ЗСУ розкрили загрози. Українські військові офіційно повідомляють про спроби просування противника.

Читайте також:

Що таке Foreign Policy? "Foreign Policy" — американський журнал, заснований у 1970 році. Висвітлює новини міжнародної політики. Тираж складає більше ста тисяч екземплярів та виходить щодва місяці. Видання також щорічно публікує власну версію списку 100 світових інтелектуалів, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред