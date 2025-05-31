РФ почала програвати війну, стратегічна ситуація гірша, ніж у 2022-му – Foreign Policy

Основні тези Кіммейджа:
- РФ стикається з двома серйозними військовими дилемами
- Перша дилема – неможливість просування, друга – сильний дух українських захисників
Російська армія опинилася у складній ситуації через дві причини – неможливість просування і сильний дух українських захисників.
Таку думку висловив директор Інституту Кеннана при Центрі Вільсона у Вашингтоні Майкл Кіммейдж в статті для Foreign Policy. За його словами, країна-агресорка Росія стикається з двома серйозними військовими дилемами.
Перша дилема – це власна нездатність просуватися вперед. Хоч технічно РФ і отримує певний імпульс, захоплюючи великі площі території України, такий прогрес фактично ні до чого не веде.
Кіммейдж нагадав, що РФ упродовж кількох місяців намагається, але не може захопити місто Покровськ, і при цьому країна-агресорка зазнає великих втрат. Якщо темпи втрат Росії збережуться, то до кінця 2025 року вони перевищать мільйон, а стратегічна ситуація не покращиться порівняно з 2022 роком.
У російського диктатора Володимира Путіна немає простого шляху змінити курс, який веде до безвихідного глухого кута. Експерт зазначив, що території України, які росіянам вдалося захопити, переважно є зонами бойових дій і не приносять Росії матеріальної вигоди.
Друга дилема Росії, за словами Кіммейджа – це Україна. Він зазначив, що коли у 2022 році РФ не змогла завдати вирішального удару і розділити Україну, російський диктатор мав вибір: обмежити війну чи вести війну проти цивільного населення України. Путін обрав друге, щоб не виглядати слабким та змусити українців здатися. Але таке рішення обернулося проти глави Кремля, адже жорстокість окупації і численні напади на цивільних лише зміцнили дух українців.
Ситуація на фронті в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, воєнкори РФ заявили про рух окупантів на Харків – в ЦПД вийшли із заявою. У відомстві повідомили, наскільки озвучена росіянами інформація відповідає дійсності.
Нагадаємо, у Forbes повідомили про неочікуваний хід під Часів Яром – стало відомо, що задумала Росія, кинувши в бій "парадних" солдатів. Російські війська активізують наступ на Часів Яр, перекидаючи незвичні підрозділи на фронт.
Також раніше повідомлялося, що РФ штурмує на Сумщині з новою тактикою, у ЗСУ розкрили загрози. Українські військові офіційно повідомляють про спроби просування противника.
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Що таке Foreign Policy?
"Foreign Policy" — американський журнал, заснований у 1970 році. Висвітлює новини міжнародної політики. Тираж складає більше ста тисяч екземплярів та виходить щодва місяці. Видання також щорічно публікує власну версію списку 100 світових інтелектуалів, повідомляє Вікіпедія.
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