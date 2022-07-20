Ален Делон підтримав Україну і прочитав на камеру вірші Тараса Шевченка

Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України у Франції.
Легенда французького і світового кіно Ален Делон приєднався до тих зірок світової культури, які підтримують Україну в її боротьбі з Росією. Про це повідомляється на сторінці українського посольства у Франції в соціальній мережі Facebook.
Як пишуть дипломати, Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier і посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка. Незабаром записи будуть оприлюднені і доступні для широкої публіки.
"Унікальна зустріч з унікальною людиною. Радіємо, що стали свідками цього історичного запису в Парижі. Незабаром широка громадськість у Франції та далеко за її межами побачить результати цієї франко-української культурної колаборації. Спасибі Олену Делону за такий потужний жест солідарності з Україною", – написали дипломати.
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Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі-Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.
Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.
Пізніше легендарна британська рок-група The Rolling Stones і американська рок-група Guns N ' Roses публічно висловили свою підтримку Україні у війні проти Росії.
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