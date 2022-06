"Знущання - співати про Росію": Пол Маккартні підтримав Україну і відмовився від Back in the U. S. S. R

Пол Маккартні підтримав Україну і відмовився від Back in the U. S. S. R / ua.depositphotos.com і УНІАН

Легенда світової музики, колишній бас-гітарист і вокаліст групи The Beatles, Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

80-річний легендарний музикант почав свій виступ хітом The Beatles Can't Buy Me Love (цій пісні нещодавно виповнилося 58 років). Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Крім того, як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

"Було б знущанням співати веселу рок-н-рольну пісню про Росію. Пол не міг би з чистою совістю її виконувати, коли Росія вчинила так багато злочинів в Україні. Ця пісня користується величезною популярністю у публіки, але враховуючи жахи, що розгортаються в Україні, Пол легко на це зважився", — повідомляють джерела.

Нагадаємо, легендарний американський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер публічно розкритикував владу Європи за те, що ті продовжують співпрацювати з країною-агресором, Росією.

Також раніше повідомлялося про те, що Арнольд Шварценеггер отримав вишиванку у подарунок від українця Владислава кабанця.

Пізніше легендарний боксер - Майк Тайсон підтримав Україну. "Залізний Майк" був такий люб'язний, що записав коротке відеозвернення до всіх українців зі словами підтримки.

