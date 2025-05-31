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Семиденна буря атакувала Україну: країну "трусить" майже 8-бальний шторм

Ангеліна Підвисоцька
31 травня 2025, 05:00
69
Ця магнітна буря може вплинути на здоров'я і погіршити самопочуття.
магнітна буря
Україна під атакою затяжної магнітної бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала сильна і затяжна магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Нова магнітна буря почалася 26 травня. Після 3-бальної потужності її сила раптово зросла до 5-ти балів. Тоді вона вдарила з потужністю 5 балів, після чого посилилася на 1 бал.

відео дня

29 травня потужність бурі посилилася до 7-ми. Після цього вона пішла на незначний спад. Очікується, що 30 травня і 1 квітня магнітна буря зупиниться на рівні 5-ти балів.

магнітна буря
Україна під атакою затяжної магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 4 спалахи класу В і С. Повідомляється, що 31 травня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 50%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 42 сонячні плями.

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    Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

    Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

    Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

    • головний біль,
    • запаморочення,
    • нудота,
    • біль у серці,
    • слабкість і сонливість,
    • біль у спині та суглобах,
    • підвищений тиск,
    • загострення хронічних захворювань.

    Що робити під час магнітної бурі

    Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

    Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

    Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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    Що таке магнітна буря?

    Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

    Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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