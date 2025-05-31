Ціна полуниці в Україні сьогодні - ягода поступово дешевшає

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- Ціни на полуницю поступово знижуються
- У травні полуниця коштує в середньому 259 гривень за кілограм
Українці активно купують свіжу полуницю, навіть незважаючи на те, що цього року вона дорожча, ніж попереднього року.
Як повідомляє Мінфін, у травні полуниця коштує 259,90 гривень за кілограм.
Це значно дорожче, ніж було в травні минулого року. Тоді полуниця коштувала 147, 20 гривень за один кілограм.
Динаміка цін на полуницю залежить від сезону. На початку року кілограм коштував 550-600 гривень. З настанням українського сезону ціни стали знижуватися. У квітні 2025 року полуниця коштувала в середньому 299 гривень за кілограм, що дорожче за поточні ціни.
Під час купівлі полуниці людям радять вибирати ягоди, звертаючи увагу на їхню свіжість і походження. Найкраще купувати полуницю вранці, коли вона ще найсвіжіша.
Ціни на фрукти та овочі - новини:
Як повідомляв Главред, знижуються ціни на ранню капусту. Її можна купити в середньому 24-32 грн/кг. Ціна знизилася на 20%.
Борщовий набір продовжує дорожчати, зазначив генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. У середньому, картопля продається в супермаркетах за ціною 30-35 грн за кг.
Тим часом в Україні впали ціни на черешню. Кілограм дуже дорогої цього року ягоди подешевшав на 50 грн - з 200 до 150 грн.
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Полуниця - це ягода чи фрукт?
У побуті ягодою зазвичай називають будь-який дрібний м'ясистий плід (незалежно від його ботанічної класифікації, типу плоду та істинності), наприклад, смородину, аґрус (ягода), полуницю, суницю, шипшину (несправжня ягода), вишню, черешню, малину (кістянка).
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