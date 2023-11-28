Для України прийняли важливе рішення: що буде з відключеннями світла

Вже зараз Україна зможе імпортувати більше електроенергії з країн Європейського Союзу. Це значна допомога для запобігання відключень і покриття дефіциту потужностей в зимовий період. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.
Континентальні європейські оператори сьогодні, 28 листопада, повідомили, що змогли успішно завершили синохронізацію української та європейської енергосистем. Це допомогло збільшити пропускну здатність імпорту з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.
"Регіональна група ENTSO - E "Континентальна Європа" підтвердила повне виконання "Укренерго" каталогу заходів, що означає завершення проекту синхронізації між українською енергосистемою та Європейською континентальною мережею", - повідомили в Укренерго.відео дня
Тепер синхронізація енергосистем офіційно вийшла зі статусу "випробувального" на "постійний". У Міненерго пояснюють, що це дозволить значно підвищити безпеку енергетики України.
Важливо зауважити, що з настанням холодів окупанти знову посилили атаку на енергетичну інфраструктуру України. У цих умовах резерви і можливість великого імпорту - хороший важіль підтримки енергосистеми. Відповідно, в України буде більше шансів уникнути відключень світла.
Нагадаємо, блокада кордонів в Україні призвела до проблем з імпортом деяких продуктів з Європи. На ці ж продукти надалі може зрости і ціна. Зокрема - на каву, сіль, деякі фрукти, морепродукти, алкоголь, а також на миючі та косметичні засоби. Про це розповіли в редакції Інтерфакс-Україна.
Також, сьогодні, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський скликав військове керівництво та інших посадових осіб на нараді були докладні доповіді на всіх рівнях. На ставці проаналізували нещодавні атаки країни-агресора Росії проти України, де ворог застосовував ракети та масовані удари дронів.
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