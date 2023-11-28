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Зеленський зібрав військове керівництво на термінову Ставку: важка ситуація на Донеччині

Юлія Закрепа
28 листопада 2023, 20:47
На Ставці військові проаналізували нещодавні атаки країни-агресорки проти України, де ворог застосовував ракети та масовані удари дронів.
Зеленський зібрав військове керівництво на термінову Ставку: важка ситуація на Донеччині
Зеленський скликав Ставку / фото: ОПУ

Сьогодні, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський скликав військове керівництво та інших посадовців. На нараді були детальні доповіді на всіх рівнях.

"Усі фінанси є. Усі рішення є. Має бути повна відповідна робота в громадах. Усе абсолютно деталізовано - мін та бетону нашій державі точно вистачить. Потрібно більше швидкості та ефективності, і кожен, хто за це відповідає, має чіткі завдання", - зазначив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Також на Ставці проаналізували нещодавні атаки країни-агресорки Росії проти України, де ворог застосовував ракети та масовані удари дронів.

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"Проаналізували тактику захисту від нашої протиповітряної оборони. Чітка потреба - розвиток і посилення наших мобільних вогневих груп, а також усі максимально ефективні системи ППО. Окремо проаналізували роботу "Петріотів" та "Насамсів" - усе дуже ефективно, я вдячний нашим партнерам, які допомагають нам саме з цими системами. Командувач Повітряних сил та інші відповідні командувачі, Міністерство оборони мають необхідні доручення", - йдеться у повідомленні.

На Ставці доповідали також і командувачі за усіма фронтовими напрямками. Окрема увага - донецьким напрямкам: Авдіївка, Марʼїнка, район Бахмута.

"Там за цю добу - найбільш інтенсивні бойові зіткнення. Дякую всім нашим воїнам за силу і стійкість. Купʼянський напрямок - хочу особливо відзначити утримання наших позицій", - підсумував Зеленський.

Зеленський зібрав військове керівництво на термінову Ставку: важка ситуація на Донеччині
Зеленський провів Ставку / скріншот: t.me/glavredinfo

Дивіться відеозвернення Володимира Зеленського після проведення Ставки:

Нагадаємо, що 28 листопада Зеленський підписав бюджет на 2024 рік. Згідно з документом, доходи бюджету складуть 1,768 трлн грн, а витрати – 3,35 трлн грн.

Зеленський заявив, що новий план мобілізації буде готовий наступного тижня. Президент України анонсував новий комплексний план з мобілізації військовослужбовців.

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війна в Україні Володимир Зеленський ставка
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