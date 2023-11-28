Що буде з курсом долара до кінця осені: експерт пояснив, чого чекати українцям

До закінчення поточного тижня (3 грудня) значних змін на готівковому валютному ринку не відбудеться, вважає експерт Тарас Лісовий.

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Експерт зазначив, що коливання курсу долара будуть досить незначними / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

До закінчення поточного тижня (3 грудня) значних змін на готівковому валютному ринку не передбачається. Очікується, що вартість долара буде знаходитися в нинішніх межах 37-38 грн. Про це в коментарі порталу "Обозрєватєль" розповів начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лісовий.

Експерт зазначив - хоча поточних коливань уникнути і не вдасться, вони будуть досить незначними (згідно з прогнозом, вони складуть від 10 до 20 копійок).

"Ситуація на валютному ринку буде повністю відповідати кон'юнктурі: домінування пропозиції буде "тримати" курси на більш низьких позначках. Коливання будуть хоч і динамічними (не виключено, що курси будуть то рости, то знижуватися), але без сенсаційних падінь до прірви або захмарних злетів", – вважає Лісовий.

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НБУ знову підвищив курс долара

У свою чергу, Нацбанк виставив на 29 листопада офіційний курс долара на рівні 36,36 грн. Що відразу на 15 копійок перевищує поточний рівень 36,21 грн.

При цьому відчутно підвищує курс регулятор вже другий день поспіль. Наприклад, 28 листопада офіційна вартість валюти перевищила рівень попереднього дня на 17 копійок.

Яким буде курс валют

Незважаючи на зниження курсу долара протягом останнього місяця, ймовірне його подальше зростання. Визначальними факторами будуть попит і пропозиція, які будуть формувати ринкову ситуацію в наступні 1-2 місяці.

Крім цього, Міністерство фінансів України прогнозує коливання курсу долара до кінця наступного року в межах від 36,6 гривень до 40-41 гривень за один долар. Аналітики розглядають три основні сценарії динаміки національної валюти до кінця 2024 року. Прогнозуючи найбільш ймовірний варіант розвитку подій, експерти вказують на можливість помірної девальвації національної валюти. Це означає, що вартість гривні в порівнянні з іншими валютами може трошки зменшитися, але цей процес буде в межах прийнятного діапазону.

До того Міністерство фінансів спрогнозувало різке зростання курсу валют. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, уряд передбачає, що курс долара до гривні в 2024 році може досягти рівня 41,4 гривень за долар.

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