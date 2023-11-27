Ціни злетять у космос, а продукти стануть дефіцитом: чим загрожує блокада кордонів

Україну очікує дефіцит продуктів через блокування кордонів з Польщею.

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Ціни злетять у космос, а продукти стануть дефіцитом / колаж: Главред, фото: УНІАН

Блокада українських кордонів польськими перевізниками може призвести до дефіциту і рекордного подорожчання імпортних продуктів харчування. Про це розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Дефіцит продовольства

Наслідком блокування кордонів перевізниками Польщі та нестабільної роботи словацького кордону може стати дефіцит продуктів.

Висоцький стверджує, що з точки зору економіки, блокування кордону б'є по імпорту продовольства, яке у нас не вирощується і не збирається. Вся справа в тому, що альтернативою для експорту стати може Одеса, а ось для імпорту вихід один - їхати по більш довгому і дорогому маршруту, що, звісно, призведе до можливого подорожчання продуктів.

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У дефіциті може стати все: починаючи від солі, українське виробництво якої зараз в окупації, до цитрусових і бананів, які у нас не вирощуються. Також можуть виникнути проблеми з морепродуктами, наприклад, такими простими, як хек або заморожена риба, адже в України немає повноцінного доступу до моря.

Подорожчання продуктів

Блокада кордону також загрожує подорожчанням деяких імпортних позицій.

Також є ризики такого подорожчання, яке більшість собі дозволити не зможуть, - коментує заступник міністра.

Також Висоцький додав, що раніше продукція в Україну потрапляла контейнерами через Одесу, проте зараз левова частка продовольства йде автомобільним шляхом і альтернативи цьому немає.

Блокада польського кордону

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.

Польські фермери, які приєдналися до блокади перевізників на кордоні з Україною, планують продовжити свій протест до 3 січня. Як повідомляє видання Wiadomosci Rolnicze Polska, що спочатку вони планували блокувати перетин кордону до суботи, але тепер заявляють, що блокада триватиме 24 години на добу до 3 січня.

Також Україна вже відчуває наслідки блокади. Блокада польських перевізників на кордоні з Україною призвела до проблем з поставками палива в Україні. Про це повідомили в Мінагрополітики.

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