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Дефіцит продуктів і подорожчання: що буде з цінами в Україні до кінця року

Єлизавета Бельмас
28 листопада 2023, 20:29оновлено 28 листопада, 21:00
Ціни на продукти в Україні можуть зміниться буквально за місяць. Експерти розповіли, до чого потрібно бути готовими.
Що буде з цінами в Україні до кінця року
Що буде з цінами в Україні до кінця року / колаж: Главред. фото: УНІАН

Блокада кордонів в Україні призвела до проблем з імпортом деяких продуктів з Європи. На ці ж продукти надалі може зрости і ціна. Зокрема - на каву, сіль, деякі фрукти, морепродукти, алкоголь, а також на миючі та косметичні засоби. Про це розповіли в редакції Інтерфакс-Україна.

Дефіцит продуктів - коли очікувати

Блокада польського кордону легко може призвести до дефіциту деяких зіпсованих продуктів. Про це повідомляють деякі експерти. Наприклад, блокування пропускних пунктів може вплинути на імпорт фруктів, які не ростуть в Україні і на морепродукти, тому що Україна не має доступу до моря для вилову риби.

При цьому, голова "Всеукраїнської аграрної ради" Денис Марчук впевнений, що дефіциту в країні не буде. Однак, є інші мінуси - зростання цін. Він пояснює, що на даний момент не варто говорити про зникнення продуктів з полиць українських магазинів, але, не варто виключати і той факт, що чим довше триває блокада - тим дорожче можуть ставати продукти.

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У популярному супермаркеті "АТБ" при цьому додають, що в їх асортименті частина імпортної продукції досить вагома, особливо, якщо говорити про молочну продукцію, заморожені овочі та фрукти.

Також невтішною блокада стала для супермаркетів "Коло". Директор Марина Сергієнко повідомляє, що імпортні какао, кава, апельсини і сіль призведуть до ризиків втрати близько 25-30 мільйонів грн на місяць. Крім іншого, вона акцентує увагу на тому, що блокада кордонів може призвести також до дестабілізації українського виробництва через дефіцит імпортних складових. Також, за словами Сергієнка, блокада значно впливає на процеси бізнесу перед святами, наприклад такі, як запаси продукції.

Зростання цін в Україні - як змінюватиметься вартість продуктів

Денис Марчук повідомив, що зростання цін може обмежитися тільки на імпортні продукти, такі, як червона риба, кальмар, устриця. Також в ціні можуть вирости молочні продукти.

Заступник генерального директора "ЕКО маркет" з логістики Наталія Краснікова при цьому додає, що вітчизняний продукт в цей момент якщо і набере в ціні, то мінімально. Винятком стануть тільки ті позиції, для яких необхідні імпортні складові.

"Все це може призвести до перерозподілу ринку на користь українських компаній, чиї виробничі потужності розташовані в Україні, складові продуктів також виробляють тут, а самі підприємства мають достатній рівень виробництва, щоб закрити ніші, які раніше займав імпорт", - позитивно резюмує Краснікова.

Також про те, що невелике зростання у вартості вітчизняних продуктів може спостерігатися, але воно не буде при цьому стрімким і сильним, повідомив заступник Міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. Зростання цін на овочі, наприклад, буде обумовлене витратами на необхідність їх зберігання.

Однак досить сильно вирости в ціні можуть алкогольні напої. Кабінет Міністрів України вже прийняв рішення підвищити ціни наступним чином:

  • на горілку - 5-13%
  • ігристе вино і газовані винні напої - 12%
  • інша виноробна продукція - 40-85%

Пояснюють це в уряді тим, що ціни, встановлені в 2021 році абсолютно перестали відповідати реальним витратам на виробництво і реалізацію алкоголю.

Блокада кордонів

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.

Україна вже відчуває наслідки блокади. Блокада польських перевізників на кордоні з Україною призвела до проблем з поставками палива в Україні. Про це повідомили в Мінагрополітики.

Також блокада українських кордонів польськими Перевізниками може призвести до дефіциту і рекордному подорожчанню імпортних продуктів харчування. Про це розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Однак, вчора, 27 листопада, Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулося до України з пропозицією щодо врегулювання блокади на кордонах, яка триває вже третій тиждень. Про це повідомили в Мінінфраструктури Польщі.

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