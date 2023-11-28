Україну накриває новий циклон: лютуватимуть хуртовини, снігопади та штормовий вітер

Погода в Україні 29 листопада буде штормовою. Очікуються сильні снігопади, хуртовини, ожеледиця та вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У цей день пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с, на півдні - до 25 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.
Через снігопади та хуртовину в Івано-Франківській та Закарпатській областях може зійти снігова лавина. Синоптики оголосили ІІІ рівень небезпечності.
За даними українського синоптика Наталки Діденко, 29 листопада Україну накриє новий циклон Oliver.
"Температура повітря вночі очікується в межах 0-5 градусів морозу, вдень потепліє до +2+6 градусів, лише на заході буде вдень холодніше, 0-4 градуси морозу. У південній частині України вночі +2+6, вдень +7+14 градусів", - повідомляє Діденко.
Погода 29 листопада
В Україні 29 листопада буде ускладнення погодних умов. Синоптики прогнозують сніг у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. На заході будуть хуртовини. Очікується ожеледь та ожеледиця. У цей день температура повітря впаде до 6 градусів морозу на більшості територій.
"Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -6
За даними meteoprog, 29 листопада Україну засипле снігом, будуть пориви та морози. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до -6...+3 градусів. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+11 градусів.
Погода 29 листопада у Києві
У Києві 29 листопада буде ускладнення погодних умов. Синоптики в цей день прогнозують сильний сніг з налипанням, ожеледь та ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний з переходом на південно-західний, швидкість 5-10 м/с, можливі пориви.
"Температура по області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Якою може бути погода в Україні взимку
Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.
Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.
Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.
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