Україну накриває новий циклон: лютуватимуть хуртовини, снігопади та штормовий вітер

Синоптики оголосили штормове попередження - оголошений ІІІ рівень небезпечності.

https://glavred.net/synoptic/ukrainu-nakryvaet-novyy-ciklon-budut-bushevat-meteli-snegopady-i-shtormovoy-veter-10520611.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Україні 29 листопада буде штормовою. Очікуються сильні снігопади, хуртовини, ожеледиця та вітер. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У цей день пориви вітру будуть досягати 15-20 м/с, на півдні - до 25 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

Через снігопади та хуртовину в Івано-Франківській та Закарпатській областях може зійти снігова лавина. Синоптики оголосили ІІІ рівень небезпечності.

відео дня

За даними українського синоптика Наталки Діденко, 29 листопада Україну накриє новий циклон Oliver.

"Температура повітря вночі очікується в межах 0-5 градусів морозу, вдень потепліє до +2+6 градусів, лише на заході буде вдень холодніше, 0-4 градуси морозу. У південній частині України вночі +2+6, вдень +7+14 градусів", - повідомляє Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / фото: ventusky

Погода 29 листопада

В Україні 29 листопада буде ускладнення погодних умов. Синоптики прогнозують сніг у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. На заході будуть хуртовини. Очікується ожеледь та ожеледиця. У цей день температура повітря впаде до 6 градусів морозу на більшості територій.

"Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с, у південних областях місцями 25 м/с", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -6

За даними meteoprog, 29 листопада Україну засипле снігом, будуть пориви та морози. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області. Там температура повітря опуститься до -6...+3 градусів. Найтепліше буде у Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +7...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / фото: meteoprog

Погода 29 листопада у Києві

У Києві 29 листопада буде ускладнення погодних умов. Синоптики в цей день прогнозують сильний сніг з налипанням, ожеледь та ожеледиця. У цей день вітер буде південно-східний з переходом на південно-західний, швидкість 5-10 м/с, можливі пориви.

"Температура по області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 29 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.