Україна взимку виробить лише третину електроенергії через енергетичний терор Росії - NYT

Генеруюча потужність України зменшилась в два рази у порівнянні з довоєнним рівнем.

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Потужність українських електростанцій зменшилась вдвічі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Внаслідок енергетичного терору, який спровокувала російська агресія, генеруюча потужність українських електростанцій зменшилась вдвічі, створюючи серйозні виклики для енергетичного сектору країни.Така ситуація може призвести до виробництва лише третини електроенергії в порівнянні з довоєнним часом. Про це повідомило видання The New York Times.

"Станції вироблять 4,5 гігават електроенергії цієї зими, що становить третину довоєнного виробництва країни, згідно з даними ООН", - йдеться в ньому.

Особливо складна ситуація на теплових електростанціях, які є ключовим елементом енергетичного балансу України.

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Згідно із звітом, загальна генеруюча потужність України зменшилась удвічі за час повномасштабної війни. Це пояснюється енергетичним тиском, спрямованим на обмеження електропостачання в Україні, що стало частиною агресивних дій Росії проти України.

"Щоправда, Україна значно збільшила можливості збивати російські ракети та безпілотники до того, як вони наблизяться до енергомережі. Тепер вона має потужні системи протиповітряної оборони, а українські чиновники кажуть, що навколо критично важливих енергетичних об’єктів зведено укріплення", – додали в The New York Times.

Незважаючи на труднощі, Україна активно розширює свої зусилля в забезпеченні енергетичної безпеки. Країна вдосконалює системи протиповітряної оборони навколо критично важливих об'єктів та зміцнює свої можливості зі збивання ракет та безпілотників. Влада планує продовжити зусилля для забезпечення енергетичної стійкості в Україні.

Ситуація з енергетикою в Україні

З 23 листопада українська енергосистема переживає дефіцит електроенергії, а ситуація швидко погіршується. Головними факторами, що спричиняють дефіцит, є похолодання, що призвело до збільшення електроспоживання, та технічні роботи, які тривають на кількох блоках теплових електростанцій.

Нагадаємо, 22 листопада Україна вимушена була підключитись до енергоживлення країни ЄС через серйозний дефіцит в енергосистемі. За допомогою аварійної підтримки від сусідньої країни вдалося стабілізувати ситуацію та забезпечити баланс у роботі енергетичної системи України.

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