'Просування дуже важкою ціною': боєць 'Легіону Свободи' розкрив ситуацію під Мелітополем

Наразі окупанти влаштовують багато пасток, тому що розуміють, що в лоб нас не візьмуть, вважає Денисов.

https://glavred.net/ukraine/prosuvannya-duzhe-vazhkoyu-cinoyu-boyec-legionu-svobodi-rozkriv-situaciyu-pid-melitopolem-10520608.html Посилання скопійоване

Ситуція на Мелітопольському напрямку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов заявив, що іноді росіяни навмисно відходять з позицій, щоб затягнути наші підрозділи у пастку.

"На Мелітопольському напрямку є тактичні успіхи ЗСУ, які пов'язані з багатьма факторами. І насамперед - це героїзм штурмової піхоти, класна робота артилерії та аеророзвідка. Нещодавно Сили оборони зайняли вигідні позиції на цьому напрямку, але просування дається дуже важкою ціною. Тому що ворог постійно гатить з артилерії та намагається контратакувати. Також у противника значно покращилася ситуація з FPV-дронами, якими ворог притискає нашу піхоту й полює за нашою технікою", - зауважив Денисов в ефірі телеканалу "Еспресо".

Боєць "Легіону Свободи" також додав, що іноді росіяни можуть навмисно відійти з позицій, щоб затягнути наші підрозділи у пастку.

відео дня

"Ворог підлий і підступний. Нещодавно наші хлопці потрапили у пастку й дивом вийшли з неї. Росіяни нібито залишили позиції, наші зайшли туди, а у ворога там вже все пристріляно. Наразі окупанти влаштовують багато пасток, тому що розуміють, що в лоб нас не візьмуть", - наголосив Денисов.

Нагадаємо, що ЗСУ підбираються до траси, яка з'єднує Крим з Мелітополем. Колишній командир "Айдару" розповів про успіхи та просування ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Генерал розкрив деталі наступу на Мелітополь. Як зазначив Олександр Тарнавський, Сили оборони України продовжують операцію із оборони міста Авдіївка, що на Донеччині.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.