У НАТО є озброєння, яке може кардинально змінити хід війни в Україні - голова МЗС Литви

НАТО може надати спеціальну зброю і це могло б дати той технологічний прорив, про який просить генерал Залужний.

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У НАТО є зброя, яка може змінити хід війни в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони

Міністр закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса заявив, що у НАТО є озброєння, яке могло б забезпечити Україні "технологічний прорив у війні проти РФ".

"Я знаю, що у нас зараз є озброєння, які потрібні Україні. Вони тут, вони не використовуються, ми відправляємо їх до третіх країн, ми продаємо їх будь-куди, але не відправляємо Україні. Ми можемо це зробити, і це могло б дати той технологічний прорив, про який просить генерал Залужний. Тоді він міг би адаптувати свою стратегію. Якщо ми відкриваємо свої поставки для нього, він може робити будь-що", - сказав Ландсбергіс під час пресконференції перед зустріччю очільників МЗС НАТО.

Крім того, міністр підкреслив, що Росія розпочала війну не лише проти України, а й "проти всіх нас", а також висловив здивування тим, що Росію знову запрошують на засідання міжнародних організацій.

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"Скільки разів ми маємо повторювати цю помилку? Один раз, два, три, чотири? Ми знову запрошуємо Росію обговорювати те, що є безпосередньою загрозою не лише для наших інтересів, а й для самого нашого існування", - зазначив Ландсбергіс, додавши, що Литва, як і дві інші балтійські країни, ухвалили рішення не брати участь у саміті ОБСЄ.

"Ми повернемося, коли Росія стане іншою", - наголосив литовський міністр.

Нагадаємо, що у НАТО попередили про підготовку нових ракетних ударів РФ по містах України. Союзники по НАТО повинні продовжувати підтримувати Україну, переконаний Єнс Столтенберг.

Столтенберг заявив про дуже складну ситуацію на фронті в Україні. Ситуація зараз складна по усій лінії фронту, але найважча – на сході. Відбуваються дуже інтенсивні бої.

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