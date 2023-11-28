В Україні поміняють правила складання іспитів на водійські права: коли стартує проєкт

C 1 грудня розширюється проєкт із забезпечення прозорих іспитів на водійське посвідчення – тепер він буде діяти по всій території країни.

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Складання іспиту на права з 1 грудня в Україні помітно зміняться / колаж Главред, фото УНІАН і Фокус

В Україні на 1 грудня заплановано старт розширення пілотного проєкту з забезпечення прозорих іспитів на водійські права - тепер він буде діяти по всій території країни. Про це передавати у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Поліцейські чиновники відзначили, пілотний проєкт був запущений півроку тому і пройшов в три етапи.

"Перший стартував у Львівській, Київській, Одеській та Вінницькій областях. Потім він поширювався на інші регіони країни. У пілотному проєкті брали участь сервісні центри МВС у 12 областях", - сказали вони

відео дня

В рамках проєкту здача іспитів проходить в приміщеннях, обладнаних відеокамерами з аудіозаписом. Що, як запевняються в МВС, виключає можливість ймовірного втручання в процес і отримання підказки від сторонніх осіб.

При цьому підкреслюється ‒ з 1 грудня дію проєкту буде поширено ще на ряд областей. Зокрема на:

Харківський;

Чернівецький;

Тернопільський;

Волинський;

Дніпропетровський;

Запорізький;

Миколаївський.

"Список підрозділів, які будуть проводити екзаменаційну діяльність, можна переглянути на сайті Головного сервісного центру МВС в розділі "Контакти". Інші сервісні центри МВС у цих областях, як і раніше, надаватимуть громадянам послуги з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, обміну та видачі національного та міжнародного посвідчення водія, вибракування транспортного засобу", - зазначили поліцейські чиновники.

Коли записуватися на іспит на права

Обслуговування в сервісних центрах МВС проходить за попередньою електронного запису.

Зокрема:

на теоретичний іспит - на 14 діб вперед;

на практичний - на 21 добу вперед.

"Крім того, запис доступний і через термінал в приміщеннях сервісних центрів МВС. Талони в ньому генеруються в день звернення і на 3 дні вперед", – розповіли чиновники.

Як підготуватися до іспиту на права

Поліцейські радять - для того, щоб краще освоїти правила дорожнього руху і успішно скласти іспити, майбутні водії можуть пройти підготовку через онлайн-тренажер. Як запевняють в чиновники, він цілком коректно відображає питання, що входять до переліку теоретичного іспиту.

Для здачі тесту необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час проходження тестування допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не зданий. Наступна спроба буде доступна не раніше, ніж через 10 днів.

Крім того, результат іспиту можна оскаржити, але тільки протягом 10 днів. Для цього необхідно звернутися із заявою в Регіональний сервісний центр МВС тієї області, де пройшов іспит. Отримання копії відеозапису доступно протягом 30 діб.

Нагадаємо, ще травні 2022 року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров писав, що в додатку "Дія" запустили нову послугу для передачі права на керування автомобілем.

Чиновник повідомив, що нова послуга в "Дії" дозволить будь-якому українцю встановити в онлайн ‒ режимі особу іншої людини-який може законно користуватися його автомобілем. Раніше право керування транспортним засобом можна було тільки в кабінеті водія або в сервісному центрі МВС.

До того, у грудні 2021 року, український уряд остаточно схвалив постанови, які дають можливість використовувати електронні документи-електронні водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт) та студентський квиток у додатку "Дія" нарівні з паперовими.

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