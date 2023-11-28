Влада Польщі відреагувала на блокаду кордонів: які умови запропонували Україні

Блокада польських кордонів для українських перевізників нарешті може припинитися.

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Влада Польщі відреагувала на блокаду кордонів / колаж: Главрел, фото: УНІАН, pexels

Вчора, 27 листопада, Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулося до України з пропозицією щодо врегулювання блокади на кордонах, яка триває вже третій тиждень. Про це повідомили у Мінінфраструктури Польщі.

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся до України з проханням виконати вимоги польських протестувальників. Вони полягають в тому, щоб Україна скасувала електронну чергу для вантажівок, які повертаються в ЄС без вантажу. Саме ця черга і стала причиною протестів.

Це призвело до значного збільшення часу очікування для транспортних засобів, зареєстрованих в ЄС, які повертаються з України без вантажу, щоб перетнути українсько-європейський кордон. На думку протестувальників, ця система дозволяє нерівноправне ставлення до українських та польських перевізників, - пояснює Адамчик. відео дня

Крім іншого, польський міністр звернувся до європейського комісара з транспорту Адіни Велян з проханням розглянути відновлення необхідності отримання дозволів на міжнародні перевезення, які скасували для українців. До того ж, він повідомив, що з боку українців спостерігалися порушення правил "транспортного безвізу".

У Міністерстві інфраструктури Польщі пояснили, це звернення - це дія, яка є продовженням зусиль Міністерства усунути причини страйку, які криються не тільки в Україні, але і в ЄС. Тим часом, в ЄС готуються до засідання транспортної ради, яке відбудеться 4 грудня. На ньому обговорюватимуть, до чого призвели наслідки угоди про скасування необхідності отримувати дозвіл на перевезення українських водіїв.

Блокада польського кордону

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.

Польські фермери, які приєдналися до блокади перевізників на кордоні з Україною, планують продовжити свій протест до 3 січня. Як повідомляє видання Wiadomosci Rolnicze Polska, що спочатку вони планували блокувати перетин кордону до суботи, але тепер заявляють, що блокада триватиме 24 години на добу до 3 січня.

Також Україна вже відчуває наслідки блокади. Блокада польських перевізників на кордоні з Україною призвела до проблем з поставками палива в Україні. Про це повідомили в Мінагрополітики.

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