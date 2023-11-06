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"Удар у спину України": польські перевізники заблокували кордон із Україною

Юрій Берендій
6 листопада 2023, 17:04
Внаслідок страйку польських перевізників сьогодні, 6 листопада, на трьох прикордонних пунктах зі сторони Польщі стали спостерігатися труднощі у русі вантажівок.
Страйк, граница
Польські перевізники почали страйк на кордоні України / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Польські перевізники розпочали страйк у понеділок, 6 листопада, що вже призвело до обмежень у руху вантажівок на кордоні з Україною. Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби.

"Після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Хребене". Ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд", - ідеться в повідомленні ДПСУ в телеграм-каналі.

Зазначається, що "організатори протесту планують пропускати по одному вантажному автомобілю на годину, а також вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, швидкопсувні продукти тощо".

відео дня

Як раніше повідомлялося, польські перевізники, у численості 200 осіб та з наявністю 100 тягачів, планували провести страйк на трьох прикордонних пунктах на кордоні між Україною та Польщею 3 листопада. Однак дату початку блокади руху вантажного транспорту було перенесено на 6 листопада.

За інформацією польських ЗМІ, учасники страйку планують продовжити свій протест "протягом двох повних місяців до 6 січня 2024 року", вони також висунули ряд вимог:

  • Відновлення нормальних дозвільних відносин з Україною;
  • Посилення транспортних правил;
  • Заборона реєстрації компаній в Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія розташовані за межами Європейського Союзу;
  • Забезпечення доступу до української системи "Шлях";
  • Розділення окремих черг для автомобілів ЄС у системі "єЧерга";
  • Введення окремих черг для порожніх автомобілів.

Як заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, більшість вимог польських перевізників, які погрожують перекрити кордон, нездійсненні.

Водночас, посол України в Польщі, Василь Зварич назвав дії поляків "ударом в спину України".

Посол у Х (колишній твіттер) зазначив, що блокування руху вантажного транспорту в напрямку трьох прикордонних пунктів на кордоні між Україною та Польщею є серйозним ударом для України та створює загрозу існуванню так званих "коридорів солідарності", які використовуються для транспортування українського зерна до інших країн.

"Блокування польськими перевізниками доріг до прикордонних переходів Польщі з Україною в Хребені, Дорохуську, Корчові - це болючий удар у спину України, яка потерпає від російської агресії. Коридори солідарності між Україною та ЄС перебувають під загрозою. Ми закликаємо покласти край блокаді кордону! ", - написав посол.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Міжнародна транспортна асоціація України (МТАУ) попередила, що починаючи з 6 листопада, через страйк польських перевізників існує загроза тимчасового перекриття польсько-українського кордону на всіх прикордонних пунктах до кінця 2023 року. Польські перевізники обіцяють провести страйк через надмірну конкуренцію зі сторони українських перевізників після впровадження лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Європейським Союзом.

Також, цілком ймовірно, що поляків підбурюють на протести саме з боку країни-агресора. Адже у перевізників, які оголосили про страйк, основний ринок був у Білорусі та РФ.

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