Прикордонники вийшли до кордону з РФ і підняли український прапор у пункті пропуску

Пункт пропуску "Бударки" на Харківщині не працює з моменту повномасштабного вторгнення РФ.

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Над КПП "Бударки" підняли прапор України / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Бійці Державної прикордонної служби (ДПСУ) підняли український прапор у пункті пропуску "Бударки" в Харківської області на кордоні з РФ.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ в Facebook і публікує відповідне відео.

"Прикордонники бригади гвардії наступу "Сталевий кордон", незважаючи на постійні обстріли, зайшли на територію автомобільного пункту пропуску "Бударки", що на Харківщині, І підняли синьо-жовтий прапор на найвищу в околиці вежу", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що даний пункт пропуску розташований безпосередньо на кордоні і не працює з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Дивіться відео - на КПП "Бударки" підняли прапор України:

У "Бударках" підняли прапор України / скріншот

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що бійці ДПСУ підняли український прапор у населених пунктах Строївка та Тополі, що в Харківській області поблизу кордону країни-агресора Росії. Як повідомила Державна прикордонна служба України в Facebook, населені пункти знаходяться на кордоні з РФ в так званій "сірій зоні".

Нагадаємо, що армія України звільнила Урожайне Донецької області. Сили оборони України кілька днів вели бої за населений пункт Урожайне на Бердянському напрямку, де воїни продовжують вести наступальні дії.

За тиждень ЗСУ звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку. схід України залишається епіцентром бойових дій, там ворог намагається рухатися повномасштабним наступом, йдуть важкі бої.

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