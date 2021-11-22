Віра Брежнєва в прозорій блузці з глибоким декольте затужила по "ВІА Грі"

Співачка вирішила згадати час, коли вона була учасницею легендарної групи.
Співачка Віра Брежнєва представила ремейк треку "Не надо". Такий подарунок артистка зробила своїм шанувальникам спеціально до 19-ї річниці свого приходу в групу "ВІА Гра".
У новому кліпі можна побачити відверті декольте, яскравий мейк і ангельські крила. Знаменитість буквально повторила свій спокусливий образ з 2000-х .
"Сьогодні, спеціально до річниці свого приходу в групу я випустила ремейк на пісню "Не треба" і для mood-video вирішила скопіювати свій образ з 2000-х, навіть мейк ми повторили той же і з тим же візажистом, яка робила його 19 років тому. Нове - це добре забуте старе!",- написала артистка у підписі до відео.
читайте такожДочка Брежнєвої в трусиках і чоботях влаштувала сексуальну фотосесіюТакож співачка опублікувала фото, на якому позувала в плісированій спідниці і короткій прозорій блузці. Таким чином вона згадала, що 19 років тому вона пройшла кастинг в групу "ВІА Гра".
Шанувальники привітали зірку зі знаменною датою. У коментарях користувачі відзначають, що їх улюблениця — як вино, з роками стає тільки краще.
Раніше ми повідомляли, що Віра Брежнєва не так давно похвалилася дорогим подарунком від Меладзе до річниці їхнього весілля. Для того, щоб відзначити пам'ятну дату з дружиною, Костянтину Меладзе довелося зробити два перельоти.
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