Віра Брежнєва в прозорій блузці з глибоким декольте затужила по "ВІА Грі"

Віра Брежнєва записала ремейк треку Віагри / instagram.com/ververa

Співачка Віра Брежнєва представила ремейк треку "Не надо". Такий подарунок артистка зробила своїм шанувальникам спеціально до 19-ї річниці свого приходу в групу "ВІА Гра".

У новому кліпі можна побачити відверті декольте, яскравий мейк і ангельські крила. Знаменитість буквально повторила свій спокусливий образ з 2000-х .

"Сьогодні, спеціально до річниці свого приходу в групу я випустила ремейк на пісню "Не треба" і для mood-video вирішила скопіювати свій образ з 2000-х, навіть мейк ми повторили той же і з тим же візажистом, яка робила його 19 років тому. Нове - це добре забуте старе!",- написала артистка у підписі до відео.

читайте такожДочка Брежнєвої в трусиках і чоботях влаштувала сексуальну фотосесіюТакож співачка опублікувала фото, на якому позувала в плісированій спідниці і короткій прозорій блузці. Таким чином вона згадала, що 19 років тому вона пройшла кастинг в групу "ВІА Гра".

Віра Брежнєва записала ремейк треку Віагри / instagram.com/ververa

Шанувальники привітали зірку зі знаменною датою. У коментарях користувачі відзначають, що їх улюблениця — як вино, з роками стає тільки краще.

Раніше ми повідомляли, що Віра Брежнєва не так давно похвалилася дорогим подарунком від Меладзе до річниці їхнього весілля. Для того, щоб відзначити пам'ятну дату з дружиною, Костянтину Меладзе довелося зробити два перельоти.

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