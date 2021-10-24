"Любов врятує світ": Брежнєва похвалилася дорогим подарунком від Меладзе

Брежнєва похвалилася дорогим подарунком

Співачка Віра Брежнєва і продюсер Костянтин Меладзе 23 жовтня 2015 року таємно одружилися в Італії. З тих пір вони вже не приховують своїх стосунків, разом проводять час і діляться з фолловерами радісними моментами зі спільного життя.

Цього разу Віра не тільки зворушливо висловилася щодо свого чоловіка, але й похвалилася його дорогим подарунком. У кадрі закохані сидять у машині. Костянтин поклав руку вірі на ногу, а вона накрила її своєю долонею.

"Роблячи це фото вчора вранці просто в гарному настрої, я ще не знала, що чоловік зробить мені сюрприз і ввечері, після двох перельотів, я опинюся в його обіймах, ми будемо святкувати наше свято разом і я буду абсолютно щасливою. Любов врятує світ", - написала Віра.

Також на знімку вона засвітила діамантове кільце-змійку від всесвітньо відомого бренду Bulgari, яке їй подарував Меладзе. Відзначимо, вартість цього кільця досягає 637 тисяч 744 гривні.

Раніше Главред писав про те, що співачка Віра Брежнєва не упускає можливості покрасуватися на гарячих фото, щоб продемонструвати свою досконалу фігуру. Вона показала в Instagram приголомшливі форми в новій фотосесії," вигулявши " популярні бренди і засвітивши голу спину.