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"Любов врятує світ": Брежнєва похвалилася дорогим подарунком від Меладзе

24 жовтня 2021, 19:10

У кадрі закохані сидять в машині. Костянтин поклав руку Вірі на ногу, а вона накрила її своєю долонею.

Брежнєва
Брежнєва похвалилася дорогим подарунком

Співачка Віра Брежнєва і продюсер Костянтин Меладзе 23 жовтня 2015 року таємно одружилися в Італії. З тих пір вони вже не приховують своїх стосунків, разом проводять час і діляться з фолловерами радісними моментами зі спільного життя.

Цього разу Віра не тільки зворушливо висловилася щодо свого чоловіка, але й похвалилася його дорогим подарунком. У кадрі закохані сидять у машині. Костянтин поклав руку вірі на ногу, а вона накрила її своєю долонею.

"Роблячи це фото вчора вранці просто в гарному настрої, я ще не знала, що чоловік зробить мені сюрприз і ввечері, після двох перельотів, я опинюся в його обіймах, ми будемо святкувати наше свято разом і я буду абсолютно щасливою. Любов врятує світ", - написала Віра.

Також на знімку вона засвітила діамантове кільце-змійку від всесвітньо відомого бренду Bulgari, яке їй подарував Меладзе. Відзначимо, вартість цього кільця досягає 637 тисяч 744 гривні.

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Раніше Главред писав про те, що співачка Віра Брежнєва не упускає можливості покрасуватися на гарячих фото, щоб продемонструвати свою досконалу фігуру. Вона показала в Instagram приголомшливі форми в новій фотосесії," вигулявши " популярні бренди і засвітивши голу спину.

viber
Віра Брежнєва Валерій Меладзе новини шоу бізнесу
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