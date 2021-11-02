Віра Брежнєва роз'їхалася з Костянтином Меладзе

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе не живуть разом / instagram.com/meladzemusic

Співачка Віра Брежнєва давно живе окремо від свого чоловіка - продюсера Костянтина Меладзе.

Про це в інтерв'ю для Папараці розповів рідний брат продюсера - співак Валерій Меладзе.

Меладзе-молодшому поставили кілька запитань про взаємини зі старшим братом. Співак зазначив, що вони тепло спілкуються і зараз близькі, як ніколи: багато часу проводять разом, не лізуть один до одного з порадами про особисте життя, ходять один до одного в гості. А посваритися можуть лише в звукозаписної студії.

Чого не скажеш про Костянтина і його дружину Брежнєву. Подружжю доводиться жити на два міста: Віра - в Києві з дітьми, Меладзе-старший - в особняку в Підмосков'ї на самоті.

Бачиться подружжя досить рідко, в основному на свята.

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Наприклад недавно Брежнєва хвалилася дорогим подарунком від Меладзе до річниці їхнього весілля. Для того щоб відзначити пам'ятну дату з дружиною, Костянтину Меладзе довелося зробити два перельоти.