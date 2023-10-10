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Playboy розірвав контракт із зіркою фільмів для дорослих за підтримку ХАМАС

Анна Підгорна
10 жовтня 2023, 17:46 оновлено 10 жовтня, 17:47
Міа Халіфа втрачає заробітки через розпалювання ненависті в соціальних мережах.
Міа Халіфа
Міа Халіфа підтримує ХАМАС - зірка "полунички" залишилася без роботи / колаж: Главред, фото: instagram.com/miakhalifa

Акторка фільмів для дорослих Міа Халіфа, американка ліванського походження, залишила зйомки в "полуничці" в 2015 році. І хоч зараз вона позиціонує себе, як активістку, Халіфа досі заробляє на життя гарячим контентом.

Її кар'єра тривала лише рік, що не завадило їй стати однією з найпопулярніших акторок серед користувачів веб-сайтів для дорослих. Не один раз Міа, вихована в католицькій родині, з'являлася на екрані в хіджабі, за що отримувала на свою адресу погрози від радикально налаштованих мусульман.

Проте в соціальних мережах вона публічно критикує владу Ізраїлю, а в жовтні 2023 року підтримала вторгнення ХАМАС та висловилася на підтримку Палестини.

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У своєму блозі в Х (Twitter), який читає понад 5 мільйонів підписників, з 7 жовтня вона зробила ряд провокаційних заяв. Наприклад: "Якщо ви подивитеся на ситуацію в Палестині і не станете на бік палестинців, то ви опинитеся на неправильній стороні апартеїду, і історія покаже це з часом", або "Я не можу повірити, що сіоністський режим апартеїду повалений партизанами в підроблених сорочках Gucci - цей момент потрапить в байопіки".

Крім того Халіфа робить репости відео зі звірствами терористів ХАМАС, яких називає палестинськими борцями за свободу, та просить їх знімати горизонтальні ролики для більш зручного перегляду.

Playboy, контракт з яким Міа уклала в лютому 2022, розірвав з нею договір за підтримку ХАМАС, повідомляє New York Post. "Сьогодні ми заявляємо про наше рішення припинити робочі стосунки Playboy з Мією Халіфою, включаючи видалення каналу Playboy Мії на нашій платформі для авторів. Міа зробила огидні та осудливі коментарі, прославляючи напади ХАМАСу на Ізраїль та вбивства невинних чоловіків, жінок та дітей. У Playboy ми заохочуємо свободу думки і слова, а також конструктивні політичні дебати, але у нас є політика абсолютної нетерпимості до розпалювання ненависті", - цитує прес-службу Playboy видання.

Війна в Ізраїлі - останні новини

7 жовтня бойовики ХАМАСу прорвали кордон Ізраїлю і сектора Гази і випустили тисячі ракет у бік країни. У відповідь Армія оборони Ізраїлю почала наносити удари по військових об'єктах терористів.

Сьогодні, 9 жовтня, після серії атак на район Аль-Фуркан Єрусалим офіційно розпочав наступальну операцію на сектор Гази. Ізраїль прагне знищити весь осередок ХАМАСу.

Росія ж, у свою чергу, намагається знайти вигоду від ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту і розгорнула нову серію ІПСО. Зокрема, за даними ГУР, окупанти передали терористам ХАМАС "затрофеєну" українську зброю, щоб надалі звинуватити Україну у продажу бойовикам західного озброєння.

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шоу-бізнес Міа Халіфа новини шоу бізнесу Напад ХАМАС на Ізраїль
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