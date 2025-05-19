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"Втілення вірності та відданості": Джулія Робертс повідомила про втрату в родині

Еліна Чигис
19 травня 2025, 10:29
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Джулія Робертс поділилася з шанувальниками своїм сумом.
Денні Модер, Джулія Робертс
Джулія Робертс - новини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джулія Робертс

Коротко:

  • У Джулії Робертс померла собака
  • Скільки років вона з нею жила

Голлівудська відома акторка Джулія Робертс повідомила про смерть своєї собаки Міртл, яка жила з нею 19 років.

На своїй сторінці в соцмережах знаменитість залишила лише коротке повідомлення про подію.

відео дня

"Наша Міртл. Легенда. 2006-2025", - написала Джулія.

Джулія Робертс про смерть свого собаки
Джулія Робертс про смерть своєї собаки / фото: скрін instagram.com, Джулія Робертс

Також і чоловік акторки - оператор Денні Модер - вшанував пам'ять домашньої улюблениці.

"Втілення вірності та відданості, навіть якщо вона одного разу вкусила піццайола. RIP Міртл", - поділився Денні.

Денні Модер про смерть собаки
Денні Модер про смерть собаки / фото: скрін instagram.com, Денні Модер

Нагадаємо, Міртл з'явилася в сім'ї Робертс ще у 2006 році, також Міртл знімалася разом з Джулією в рекламній кампанії Chopard Loves Cinema у 2023 році.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, Анастасія Стоцька, яка мовчить про терористичний напад РФ на Україну, організувала для дочки Віри свято на честь її 8-річчя. Стоцька найняла аніматорів і дресирувальника з цирковими собачками.

А також Потап розповів, чому дав інтерв'ю російському ведучому Юрію Дудю. Репер пояснив і своє бажання виступити на Євробаченні від Молдови, але там фінансові труднощі, тому цьогоріч країна не братиме участі в конкурсі.

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Хто така Джулія Робертс?

Джулія Робертс - американська акторка кіно і телебачення, продюсерка. Володарка премій Оскар (2001), Золотий глобус (1990, 1991, 2001), BAFTA (2001) і Премія Гільдії кіноакторів США (2001). Одна з найбільш високооплачуваних актрис. Найвідоміші роботи: "Сталеві магнолії", "Красуня", "Весілля мого найкращого друга", "Ноттінг-Гілл", "Наречена, що втекла", "Ерін Броковіч", "Їж, молись, кохай". Загалом на її рахунку понад 60 кіно - і телепроєктів.

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