"Втілення вірності та відданості": Джулія Робертс повідомила про втрату в родині

Коротко:
- У Джулії Робертс померла собака
- Скільки років вона з нею жила
Голлівудська відома акторка Джулія Робертс повідомила про смерть своєї собаки Міртл, яка жила з нею 19 років.
На своїй сторінці в соцмережах знаменитість залишила лише коротке повідомлення про подію.
"Наша Міртл. Легенда. 2006-2025", - написала Джулія.
Також і чоловік акторки - оператор Денні Модер - вшанував пам'ять домашньої улюблениці.
"Втілення вірності та відданості, навіть якщо вона одного разу вкусила піццайола. RIP Міртл", - поділився Денні.
Нагадаємо, Міртл з'явилася в сім'ї Робертс ще у 2006 році, також Міртл знімалася разом з Джулією в рекламній кампанії Chopard Loves Cinema у 2023 році.
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Хто така Джулія Робертс?
Джулія Робертс - американська акторка кіно і телебачення, продюсерка. Володарка премій Оскар (2001), Золотий глобус (1990, 1991, 2001), BAFTA (2001) і Премія Гільдії кіноакторів США (2001). Одна з найбільш високооплачуваних актрис. Найвідоміші роботи: "Сталеві магнолії", "Красуня", "Весілля мого найкращого друга", "Ноттінг-Гілл", "Наречена, що втекла", "Ерін Броковіч", "Їж, молись, кохай". Загалом на її рахунку понад 60 кіно - і телепроєктів.
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