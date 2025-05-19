Долар пішов угору: скільки коштує валюта 19 травня 2025 року в банках

Ви дізнаєтеся:
- Скільки коштує долар у банках України
- Який офіційний курс долара і євро встановив на сьогодні НБУ
У понеділок, 19 травня, Національний банк України підвищив курс долара щодо гривні.
Як свідчать дані на сайті регулятора, офіційний курс долара встановлено на рівні 41,4983 грн за 1 долар (+0,0274 грн).
Офіційний курс євро становить 46,449 грн за 1 євро (+0,0659 грн).
На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок - до 41,52-41,56 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку курс долара впав на 5 копійок - до 41,70 грн.
Тим часом Мінфін публікує середній курс валют у банках:
Курс долара в Україні - прогнози
Як писав Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий прогнозує, що з 19 до 25 травня на валютному ринку прогнозується відносний спокій. Тиждень пройде без особливих сюрпризів.
Національний банк України оприлюднив прогноз, у якому зазначається, що в Україні курс долара може зрости до 55 гривень за долар.
Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський заявив, що в травні гривня може сильно впасти відносно долара і євро.
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