Кремль не піде на компроміси: в ЗМІ розкрили плани Путіна на Україну до кінця року

Путін готується до затяжної війни та не налаштований на компроміси, адже вірить, що РФ зможе окупувати 4 регіони України до кінця року, зазначають ЗМІ.

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В ЗМІ розкрили плани Путіна щодо 4 регіонів України / Колаж Главред, фото: deepstatelivemap

Про що йдеться у матеріалі Bloomberg:

Путін вірить, що РФ зможе до кінця року окупувати 4 регіони України

Розвідки країн Європи вважають що Росія не має достатньо сил для реалізації цього задуму

Ці сумніви поділяють і джерела в російському Міноборони

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін вважає, що має вигідну позицію напередодні перемовин із президентом США Дональдом Трампом, запланованих на понеділок. Тим часом європейські лідери намагаються завадити укладенню поспішної угоди. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Путін переконаний, що до кінця року його армія прорве українську оборону та встановить повний контроль над чотирма регіонами. За словами людини, обізнаної з його поглядами, це означає, що Кремль не налаштований робити суттєві поступки.

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Таким чином, на зустрічі з Трампом Путін навряд чи запропонує компроміси, а в Європі побоюються, що американський президент може спробувати нав’язати мирне врегулювання за будь-яку ціну.

Попри публічні заяви про можливість припинення бойових дій, Путін готується до затяжної війни задля досягнення своїх цілей. За даними ще двох джерел, близьких до Кремля, він також не очікує критичних наслідків від подальших санкцій США.

"Трамп хоче, щоб Путін погодився на перемир'я, але він цього абсолютно не хоче. Але Путін не зацікавлений у провалі переговорів. Він намагається маневрувати так, щоб ці переговори тривали паралельно з військовим наступом", - сказав Сергій Марков, політичний консультант, тісно пов'язаний з Кремлем.

Один із високопосадовців ЄС повідомив, що під час телефонної розмови в п’ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер намагалися донести до Дональда Трампа, що Путін його вводить в оману. Вони хотіли змусити Трампа усвідомити, що якщо він спробує нав’язати Україні невигідну угоду, це може виставити його у програшному світлі, зазначив чиновник.

У розмові також брав участь президент України Володимир Зеленський. За словами джерела, він виглядав втомленим і пригніченим подіями останніх днів. Зеленський разом із європейськими партнерами очікував, що Трамп запровадить нові санкції проти Росії у випадку порушення нею режиму припинення вогню з попереднього понеділка, однак цього не сталося.

"Путіна підбадьорила його здатність висувати максималістські вимоги до України, не відчуваючи серйозної протидії з боку адміністрації Трампа. Путін не довіряє Трампу. Але він буде тиснути на Трампа, щоб той погодився з російським баченням припинення вогню", - сказав Бота Іліяс, старший аналітик лондонської фірми стратегічної розвідки "Призма".

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Оптимізм Путіна щодо військових перспектив Росії на фронті суперечить оцінкам Заходу. Європейські чиновники вважають, що після понад трьох років бойових дій і значних втрат Росія не має ресурсів для досягнення цілей, визначених Путіним.

"Ймовірність того, що Росія досягне своїх цілей щодо завоювання цих чотирьох регіонів до кінця цього року, дуже низька. Якщо українська оборона розвалиться, то отримати таку перевагу буде дуже легко, але наразі такий сценарій здається дуже малоймовірним", - сказав Бен Баррі, старший науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень з питань наземних воєн

Ці сумніви поділяють і багато російських військових в Україні, повідомляє джерело, близьке до Міноборони РФ. За його словами, активне використання українських безпілотників зробило масштабні наступальні операції з боку Росії надто витратними та малоефективними.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що ані російське суспільство, ані військові РФ не налаштовані на припинення війни чи досягнення миру найближчим часом. Кремль активно використовує такі настрої для обґрунтування затяжного характеру військової агресії проти України.

Президент Володимир Зеленський, згідно з інформацією видання The Sunday Times, не готовий визнавати втрату жодної з окупованих Росією територій — ідеться як про Крим, так і про інші тимчасово захоплені регіони України.

Спецпредставник Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог повідомив, що США підготували мирний план із 22 пунктів, спрямований на припинення війни. Першим і ключовим пунктом є негайне зупинення бойових дій.

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