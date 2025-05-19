Постраждали 5 областей, є поранені: РФ вдарила по Україні понад сотнею дронів

Внаслідок російського удару дронами найбільше постраждали 5 регіонів України, зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

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Скільки дронів вдалось збити / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

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РФ випустила по Україні 112 дронів

Силами ППО знешкоджено 76 ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів

Російські окупаційні війська у ніч на 19 травня завдали масованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та безпілотників-імітаторів. Загалом ворог випустив по Україні 112 дронів. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Повідомляється, що безпілотники різних типів були запущені з території Росії — з напрямків Брянська, Курська, Шаталового, Орла та Міллерово.

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Повітряну атаку відбивали сили української авіації, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, системи безпілотників і мобільні вогневі групи Сил оборони. Унаслідок ворожого удару постраждали Харківська, Сумська, Донецька, Черкаська та Кіровоградська області.

/ Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 76 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 41 — збито вогневими засобами ураження, 35 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Сумської обласної військової адміністрації, на території Шосткинської громади зафіксовано ймовірне влучання шести ворожих безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру одного з місцевих підприємств.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи, з’ясовуються масштаби руйнувань.

Крім того, внаслідок дронової атаки на Шосткинщині поранення отримали двоє людей.

"Поранений 44-річний охоронець підприємства у Шосткинській громаді. Вночі ворог вдарив по місту безпілотниками. Пошкоджені чотири будинки на території громади. Також ввечері був поранений 47-річний місцевий мешканець Есманьської громади", - зазначили в ОВА.

Постраждалих госпіталізовано, їм надають необхідну медичну допомогу.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 18 травня Росія здійснила чергову атаку дронами на Київську область. Унаслідок обстрілу є загибла та поранені. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Також вранці 17 травня російські війська завдали удару по рейсовому автобусу поблизу Білопілля на Сумщині. Транспортний засіб прямував до Сум. Внаслідок атаки загинуло дев’ятеро осіб, ще четверо отримали поранення й були госпіталізовані, повідомили в Сумській ОВА.

За словами голови Білопільської громади Юрія Зарка, цей автобус перевозив людей, які евакуювалися. Він назвав цей день "чорною суботою" для громади.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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