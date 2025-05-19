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Як можуть пройти переговори Зеленського і Путіна - названо несподіваний нюанс

Юрій Берендій
19 травня 2025, 03:02
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Реальний переговорний процес неможливий поки Путін залишається при владі, але і його усунення не гарантує результату, вказує аналітик.
Як можуть пройти переговори Зеленського і Путіна - названо несподіваний нюанс
Як можуть пройти переговори Зеленського і Путіна - названо сценарій / Колаж Главред, фото: УНІАН, kremlin.ru

Про що сказав Палій:

  • Конструктиву в переговорах Зеленського і Путіна навряд чи варто чекати
  • Справжній переговорний процес неможливий, поки Путін залишається при владі

В рамках переговорів між українською та російською сторонами у Стамбулі, зокрема, обговорювалась тема майбутніх переговорів президента Зеленського та російського диктатора, воєнного злочинця Путіна. Однак, конструктивною вона навряд чи буде. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, історик Олександр Палій.

Він вважає, що інший розвиток подій можливий лише в разі, якщо Захід максимально посилить санкційний тиск на Путіна — тоді він може навіть вдатися до імітації переговорів на високому рівні.

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"Посидить, щось порозказує, щось набреше людям", - сказав він.

Оцінюючи перспективи подальшого переговорного процесу політичний аналітик зазначив, що справжній дієвий переговорний процес неможливий, доки Путін залишається при владі. Водночас навіть його усунення не гарантує автоматичного переходу до дипломатичного врегулювання конфлікту.

"У будь-якому разі проблема вирішуватиметься і дипломатичним, і військовим шляхом", - резюмував Палій.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що запланована на 19 травня телефонна розмова між Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним може бути дуже результативною. За його словами, дистанція між Києвом і Москвою скорочується.

Під час переговорів у Стамбулі російська делегація мала на руках документи з попередніх раундів 2022 року, проте водночас погрожувала суттєво розширити перелік своїх вимог — у п’ять разів більше, ніж раніше.

Тим часом, за даними Головного управління розвідки України, Росія готує запуск міжконтинентальної балістичної ракети в рамках так званих "навчально-бойових" дій.

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Хто такий Олександр Палій

Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант.

Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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