Вдарить +25 градусів: стала відома дата, коли Україну накриє різке потепління

Потепління насувається на Україну – зовсім скоро українців порадують літні температури повітря.

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Погода в Україні - стала відома дата, коли Україну накриє різке потепління/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні буде потепління

Якою буде погода у вівторок, 20 травня

Погода в Україні зовсім скоро стане набагато теплішою. Літні температури повітря прийдуть у нашу державу в найближчий четвер, 22 травня.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що в четвер і п’ятницю і більшості областей нашої країни буде температура до +25 градусів.

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"У четвер-п'ятницю температура повітря в більшості областей України становитиме +20…+25 градусів і лише на заході 23-го травня підступний атмосферний фронт освіжить повітря до також, в принципі, комфортних +15…+20 градусів", – зазначила Діденко.

У вихідні, 24-25 травня, буде короткочасне похолодання, але потім знову повернеться тепло.

Погода в Європі 22 травня/ Facebook Діденко

Погода в Україні 22 травня/ meteoprog

Погода в Україні 20 травня

У вівторок, 20 травня, в Україні буде переважати волога погода з періодичними дощами, але також можливі прояснення.

"Температура повітря протягом дня становитиме +13…+18 градусів, на Волині, Рівненщині та на Луганщині +17…+20 градусів", – розповіла синоптикиня.

У Києві завтра місцями буде дощ, вдень близько +15 градусів.

Погода в Україні 20 травня/ meteoprog

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, до України повертається тепло – стало відомо, де і коли розігріє до +29 °С. Упродовж наступного тижня в Україні очікується нестійка погода.

Також раніше повідомлялося, що температура стрімко піде вгору – названо точну дату потепління в Україні. Синоптикиня поділилась прогнозом погоди в Україні на 19 травня.

Нагадаємо, сніг, мороз та крижаний вітер накрили Україну – стало відомо, де розбушувалася негода. В Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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