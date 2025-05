В НАТО попередили, що РФ може готувати напад, перші ознаки є - ЗМІ

Головне:

Війська країни-агресорки Росії зміцнюють бази та активно будують військову інфраструктуру біля кордону з Фінляндією, про що свідчать нещодавні супутникові знімки, підтверджені представниками НАТО.

Як пише The New York Times, на них видно нові склади для зберігання військової техніки, процес ремонту укриттів для винищувачів та будівельні роботи на авіабазі, яка раніше не використовувалась росіянами.

"Поки що ці кроки здаються ранніми етапами більшого, довгострокового розширення (агресії - Главред), і представники НАТО кажуть, що це зовсім не схоже на нарощування військ, яке відбувалося вздовж кордону з Україною перед повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році. Наразі Росія, стурбована війною в Україні, має дуже мало військ уздовж кордону, а фіни наполягають, що нічого з цього не є великою загрозою — поки що", - йдеться у повідомленні.

Але така поведінка Росії вказує на те, як Москва сприймає Фінляндію, яка нещодавно доєдналася до НАТО і тепер має найдовшу лінію кордону з РФ серед країн-членів Альянсу.

На думку військових аналітиків, саме цей кордон може стати "гарячою точкою". Подібне припущення висловили представники оборонного відомства Фінляндії, які прогнозують, що після закінчення фази активних бойових дій в Україні РФ передислокує тисячі військ до фінського кордону.

Водночас один із високопосадовців НАТО заявив, що щойно війна в Україні закінчиться, Росія передислокує війська все далі й далі на північ. Зокрема серед цілей Москви є Арктика, адже Кремль вважає, що доступ до неї є ключем до статусу великої держави.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами політичного експерта Тараса Загороднього, РФ може здійснити атаку на Естонію, використавши для цього війська Північної Кореї.

Напередодні стало відомо, що військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко не виключає, що у країни-агресора РФ дійсно є можливість зайти і захопити частину певних країн НАТО, причому одночасно.

Раніше повідомлялося, що німецька розвідка отримала дані, що кремлівський диктатор Володимир Путін готується розгорнути війну проти НАТО. До 2030 року Росія може повністю підготуватися до широкомасштабної конвенційної війни

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.