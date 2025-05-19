СБУ розгромила ворожу РЛС і склади окупантів на "вишках Бойка": подробиці

Ворожа радіолокаційна станція та склади були знищені за допомогою надводних і повітряних дронів.

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СБУ розгромила ворожу РЛС і склади окупантів на "вишках Бойка"/ колаж: Главред, фото: СБУ, скрін з відео

Коротко:

СБУ знищила РЛС і склади російських окупантів на "вишках Бойка"

Ворожі цілі було знищено за допомогою надводних і повітряних дронів

Спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон

Служба безпеки України знищила ворожу радіолокаційну станцію і склади, які були розміщені на газовидобувних платформах у Чорному морі, відомих як "вишки Бойка".

Для знищення ворожих цілей використовувалися надводні й повітряні дрони. Про це повідомила пресслужба СБУ.

відео дня

"Днями співробітники 13-го Головного Управління Департаменту військової контррозвідки СБУ провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Її ціллю стало російське радіолокаційне обладнання, розміщене на українських газовидобувних платформах", – розповіли в СБУ.

Зазначається, що спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон. Вдалося знищити радіолокаційну станцію "Нева", яку російські загарбники використовували для того, щоб моніторити повітряну і надводну обстановку.

Також були знищені складські приміщення і житловий блок на вишці.

"У межах однієї спецоперації фахівці СБУ використали два типи безпілотників, які продемонстрували ефективність парної роботи. Ми ще раз нагадали ворогу, що жодному російському мотлоху не місце у Чорному морі" – зазначили у Службі безпеки України.

В СБУ нагадали, що загалом від початку повномасштабної війни їм вдалося за допомогою надводних дронів уразити Кримський міст і 11 російських військових кораблів. Внаслідок цього зменшилося домінування країни-агресорки Росії у Чорному морі, також вдалося відновити зерновий коридор.

Удар по "вишках Бойко"/ скрін

Дивіться відео удару СБУ по "вишках Бойко":

Що відомо про СБУ/ Інфографіка: Главред

Ситуація у Чорному морі – останні новини

Раніше редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко зазначав, що безпеки в морі очікувати марно. Клименко вказав на серйозну проблему для України. Він зазначив, що є одна фундаментальна умова, щоб гарантувати безпеку в Чорному морі.

Також раніше повідомлялося, що Китай намагається "посунути" НАТО в Чорному морі. Китай хоче отримати новий геополітичний важіль.

Нагадаємо, РФ взяла паузу – у ВМС розповіли про поразку ворога над Чорним морем. Україна здобуває все більше простору для дій у Чорному морі.

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Що таке "вишки Бойка"? "Вишки Бойка" - самопідйомні бурові установки "Петро Годованець" і "Незалежність". Їх придбали за часів, коли президентом був Віктор Янукович, а Міністерство енергетики очолював Юрій Бойко, який донедавна був співголовою проросійської фракції ОПЗЖ у Верховній Раді. Агресорка Росія захопила газовидобувні і нафтовидобувні платформи ще в 2015 році, з серпня 2023 року за них йшли бої. Британська розвідка стверджує, що "вишки Бойка" – платформи стратегічного значення: їх можна використовувати в якості посадочних майданчиків для вертольотів, передових баз, а також розміщувати на них ракетні системи.

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