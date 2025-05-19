Переговори в Стамбулі мали для РФ несподівану ціль - що задумав Кремль

Переговорами у Стамбулі та заявами про мир, росіяни намагаються відтягнути прийняття рішень про санкції, зазначив політичний аналітик.

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Як Росія використала переговори у Стамбулі / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що сказав Палій:

Путін намагається затягнути посилення санкцій проти РФ

Росія не готова до миру

Сигнали з Москви, зокрема гучні заяви про готовність до перемовин та зустріч у Стамбулі насправді можуть мати іншу мету. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, історик Олександр Палій.

На його думку, всі ці дії були спрямовані на те, щоб відкласти запровадження санкцій проти Росії, а за можливості — розсварити союзників України.

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"Але головне для росіян - відкласти введення санкцій, навіть якщо це буде відтермінування лише на кілька днів, а далі, як вони вважають, їм вдасться "вбити ще якийсь кілочок", який змусить знову відкласти санкції", - вказує політичний аналітик.

Він також погодився з думкою про те, що РФ наразі не готова прийняти припинення вогню або закінчення війни, адже російські війська досі не мають суттєвих успіхів на фронті і не виконані цілі так званої "СВО".

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп після переговорів між Україною та Росією в Стамбулі заявив, що Володимир Путін нібито зацікавлений у досягненні домовленостей. Водночас головною перешкодою на шляху до миру він назвав не Путіна, а, за його словами, відсутність достатніх "козирів" у президента України Володимира Зеленського. Трамп зазначив, що не прагне вводити санкції проти покупців російської нафти, але зробить це, якщо буде потрібно.

Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко зауважив, що у разі безпосередньої зустрічі Зеленського з Путіним, за участі Трампа як посередника, російський президент був би змушений припинити бойові дії.

Під час стамбульських переговорів російська сторона висунула вимогу щодо виведення українських військ з чотирьох областей. Як зазначив політолог і історик Олександр Палій, у наступних раундах перемовин Москва може озвучити аналогічні ультиматуми, які вже не стосуватимуться українських територій.

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Хто такий Олександр Палій Олександр Андрійович Палій (народився 7 жовтня 1974, Звенигородка, Черкаська область) – український історик, експерт-політолог, політичний консультант. У 2006-2010 рр. був провідним експертом Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України. З 2010 року працює як політичний консультант. Олександр Палій є автором близько 70 наукових публікацій, близько 700 газетних і журнальних публікацій, 150 відеосюжетів, а також редактором 6 книг. Є автором книг: "Ключ до історії України" (2005), "Навіщо Україні НАТО" (2006), "Заборонити рашизм" (2023) тощо, пише Вікіпедія.

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