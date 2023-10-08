Ізраїль заявив про початок "довгої і важкої війни": Сектор Газа оголосили закритою зоною

Прем'єр Нетаньяху оголосив, що перший етап військової операції уже закінчується. Станом на цей час відомо про близько 300 загиблих в Ізраїлі.

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Прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив про початок "довгої і важкої війни"/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна починає "довгу і важку війну". За його словами, війна триватиме до "досягнення цілей".

Про це ізраїльський прем’єр повідомив у своєму акаунті у мережі Х. Він зазначив, що війна була нав’язана Ізраїлю через атаку ХАМАС.

"Ми вступаємо в довгу і важку війну. Війна була нав’язана нам через смертоносну атаку ХАМАС. Перший етап закінчується в ці години знищенням більшості сил противника, які проникли на нашу територію. При цьому ми почали наступальний стрій, і він триватиме без застережень і без перепочинку – до досягнення цілей. Ми відновимо безпеку громадян Ізраїлю і переможемо", – зазначив Нетаньяху у публікації, яка була оприлюднена у ніч на неділю, 8 жовтня. відео дня Прем'єрміністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив про початок "довгої і важкої війни"/ скрін

Ізраїль оголосив Сектор Газа закритою зоною

Також Ізраїль після оцінки ситуації ізраїльськими військовими оголосив про закриту зону у Секторі Гази. Про це йдеться у повідомленні Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у мережі Х.

"Після оцінки ситуації було вирішено видати наказ про закритий військовий район у районі Сектору Газа. ЦАХАЛ уточнює, що вхід на територію суворо заборонений", – йдеться у повідомленні.

В Ізраїлі кількість жертв зросла до 300 осіб

The Times of Israel повідомляє, що внаслідок нападу бойовиків терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 300 осіб. За інформацією медиків, щонайменше 1590 осіб отримали поранення, багато з них – серйозні.

При цьому очікується, що кількість жертв буде зростати.

Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах у Секторі Газа

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що завдала серію ударів низці військових об’єктів у Секторі Газа. Зокрема, ізраїльська авіація вдарила по двох мечетях, які бойовики ХАМАС використовували у військових цілях.

"Винищувачі ЦАХАЛ завдали авіаударів по двох об'єктах військової інфраструктури, розташованих у мечетях, які використовувалися терористичною організацією ХАМАС у Секторі Газа для атак проти Ізраїлю", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, ізраїльські війська завдали ударів по польових штабах, оперативному командному центру ХАМАС і по оперативному командному посту радикального угрупування "Ісламський джихад".

Війна в Ізраїлі

Вранці у суботу, 7 жовтня, ХАМАС атакував територію Ізраїлю. Бойовики Сектора Гази обстріляли південь і центральну частину Ізраїлю ракетами. Десятки бойовиків з ісламістського бойового угруповання ХАМАС увійшли на південь Ізраїлю в результаті несподіваного нападу. Після цього сили оборони Тель-Авів (ЦАХАЛ) оголосили про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Ввечері 7 жовтня повідомлялося, що війська Ізраїлю увійшли до всіх міст біля Сектору Газа. Бойові дії на той момент продовжувалися в 22 осередках. Ізраїльські військові зачищають населені пункти, які раніше були захоплені бойовиками ХАМАС.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 7 жовтня заявив, що в Ізраїлі могла загинути українка, ще двох наших громадян шукають. Інформацію про можливу загибель громадянки України і місцезнаходження інших українців перевіряють дипломати.

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