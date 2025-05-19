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Венс зробив гучну заяву після переговорів із Зеленським у Римі - про що сказав

Юрій Берендій
19 травня 2025, 08:57
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Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкрив деталі переговорів з Зеленським у Римі та заявив про спільну позицію України та США щодо припинення вогню.
Венс зробив гучну заяву після переговорів із Зеленським у Римі - про що сказав
Венс зробив гучну заяву після переговорів із Зеленським у Римі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

  • Венс прокоментував переговори із Зеленським
  • Глава українського МЗС розкрив деталі зустрічі і назвав основні теми

Віцепрезидент США Джей Ді Венс прокоментував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, що відбулася 18 травня у Ватикані, підкресливши, що Київ і Вашингтон мають спільну мету, яка полягає у припиненні війни, розв’язаної Росією. Про це він написав у соцмережі X.

У переговорах також брав участь держсекретар США Марко Рубіо.

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"Наші країни поділяють мету припинити непотрібне кровопролиття в Україні, і ми обговорили останні новини щодо поточних переговорів щодо припинення вогню та встановлення тривалого миру", - написав він в соцмережі Х в ніч на понеділок.

Як повідомив радник президента Андрій Сибіга в коментарі для 24 Каналу, основним питанням переговорів було досягнення справедливого миру.

Серед тем обговорення:

  • встановлення режиму припинення вогню;
  • посилення санкційного тиску на Росію;
  • майбутня розмова Зеленського з Дональдом Трампом, запланована на 19 травня.

Сибіга зазначив, що сторони провели важливий і змістовний обмін думками, а сам візит президента України до Ватикану назвав важливим.

Переговори Зеленського і Венса - що відомо про останні заяви віцепрезидента США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 18 травня у Ватикані під час церемонії інтронізації Папи Римського Лева XIV президент України Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом — вони обмінялися рукостисканнями та провели коротку розмову.

Згодом, у межах офіційного візиту до Риму Зеленський також провів повноцінні переговори з Джей Ді Венсом та державним секретарем США Марко Рубіо. Про підсумки обговорень глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі.

У коментарі FoxNews віцепрезидент Венс раніше заявляв, що Росія не має жодних підстав претендувати на ті українські території, які ще навіть не були захоплені. Він підкреслив, що з огляду на певне просування РФ на фронті, не було секретом, що Москва висуватиме завищені вимоги. Водночас Венс визнав, що перемовини щодо припинення вогню наразі просуваються складно.

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Хто такий Джей Ді Венс

Джеймс Девід Венс народився 2 серпня 1984 року в Мідлтауні, Огайо. Американський підприємець і політик-республіканець. Сенатор США від штату Огайо з 2023 року.

15 липня 2024 року кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про вибір Венса кандидатом у віцепрезиденти від Республіканської партії на виборах 2024 року.
У разі перемоги Трампа в листопаді 2024 року Венс стане наймолодшим віцепрезидентом із часів Річарда Ніксона і, можливо, буде одним із фаворитів президентських перегонів 2028 року.

Джей Ді Венс зі штату Огайо прийняв популістську програму експрезидента США після багатьох років його критики, заробивши собі чимало "бонусів" всередині Республіканської партії.

Саме підтримка Трампа допомогла йому потрапити до Конгресу.

Венс критикував Трампа у 2016 році, а через шість років Трамп публічно принизив Венса - навіть після того, як підтримав його на виборах 2022 року.

У Сенаті Венс був відвертим прихильником Трампа і часто голосував на підтримку інтересів експрезидента.

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війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори Джей Ді Венс
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