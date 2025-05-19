Під загрозою міста-стотисячники: прогноз сценарію нового наступу РФ

Дмитро Снєгирьов вважає невипадковим збільшення інтенсивності боїв на Костянтинівському напрямку.

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ЗСУ дають відсіч ворогу / Колаж: Главред, фото: 104 ОБр Сил ТрО, 78 ОДШП

Головне із заяв Снєгирьова:

РФ хоче перенести бої на Слов'янсько-Краматорський напрямок

Також триває тиск РФ і на Торецькому напрямку

Військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов заявив про те, що основне завдання російських окупантів у травні - затягнути ситуацію з переговорами, водночас спробувавши розв'язати питання виходу на адмінмежі Дніпропетровської області.

"Паралельно вирішуватимуть питання перенесення театру бойових дій на Слов'янсько-Краматорський напрямок", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

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Експерт вважає не випадковим збільшення інтенсивності боїв на Костянтинівському напрямку.

"Фактично вже почалися бої за Костянтинівку - із західного напрямку ворог підходить до передмістя", - пояснив він.

/ Главред

Співрозмовник також зазначив, що також триває тиск і на Торецькому напрямку, тобто атаки РФ тривають одразу на кількох ділянках фронту.

"Однак основний акцент зараз - це напрямок на Новоолександрівку, де противник має тактичні успіхи", - додав Снєгирьов.

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Раніше повідомлялося про те, що армія РФ накопичує сили і намагається форсувати річку Оскіл. Українські військові фіксують періодичні спроби ворожих штурмів і спроби накопичення піхоти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони України просунулися на сході. Окупанти РФ нещодавно просунулися на фронті відразу на декількох напрямках.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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