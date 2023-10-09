Божевільна провокація: в ГУР повідомили про таємну операцію Кремля в Ізраїлі

У ГУР повідомили, що російське ГРУ проводить спецоперацію проти України на Близькому Сході. Провокація націлена на дискредитацію ЗСУ.

https://glavred.net/world/sumasshedshaya-provokaciya-gur-soobshchili-o-taynoy-operacii-kremlya-v-izraile-10506790.html Посилання скопійоване

ГУР повідомили про таємну операцію Кремля в Ізраїлі / Колаж Главред, фото: depositphotos.com, скріншот із відео ГУР

Спецслужби росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході. Держава-агресор росія використовує напад терористів ХАМАСу на Державу Ізраїль для масштабної провокації проти України. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.

У відомстві зазначили, що російське ГРУ вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

Як вказують у ГУР, задум противника полягає у звинуваченні Сил оборони України у продажі зброї. "Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі", - зазначили в Головному управлінні розвідки.

відео дня

Розвідники також повідомили, що у межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ.

"Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до москви", - повідомили у ГУР.

Пресслужба ГУР резюмує, що чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з сектором Гази, в які проникли бойовики ХАМАС під час раптової атаки 7 жовтня.

Водночас, українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків.

У свою чергу, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що напад бойовиків терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль – це не спроба скористатися фокусом країн Заходу на Україні. Він зазначив, що зараз США працюють над тим, щоб з’ясувати причини нападу.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.