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Божевільна провокація: в ГУР повідомили про таємну операцію Кремля в Ізраїлі

Юрій Берендій
9 жовтня 2023, 13:45
У ГУР повідомили, що російське ГРУ проводить спецоперацію проти України на Близькому Сході. Провокація націлена на дискредитацію ЗСУ.
ГУР, Палестина
ГУР повідомили про таємну операцію Кремля в Ізраїлі / Колаж Главред, фото: depositphotos.com, скріншот із відео ГУР

Спецслужби росії проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході. Держава-агресор росія використовує напад терористів ХАМАСу на Державу Ізраїль для масштабної провокації проти України. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки.

У відомстві зазначили, що російське ГРУ вже передало терористам ХАМАСу захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

Як вказують у ГУР, задум противника полягає у звинуваченні Сил оборони України у продажі зброї. "Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі", - зазначили в Головному управлінні розвідки.

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Розвідники також повідомили, що у межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ.

"Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до москви", - повідомили у ГУР.

Пресслужба ГУР резюмує, що чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з сектором Гази, в які проникли бойовики ХАМАС під час раптової атаки 7 жовтня.

Водночас, українські дипломати провели успішну рятувальну операцію — вивезли із міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків.

У свою чергу, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що напад бойовиків терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль – це не спроба скористатися фокусом країн Заходу на Україні. Він зазначив, що зараз США працюють над тим, щоб з’ясувати причини нападу.

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Ізраїль ХАМАС ГУР Напад ХАМАС на Ізраїль
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